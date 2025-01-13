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Германия передала Украине первую гаубицу RCH 155

Ведомости

Министр обороны Германии Борис Писториус передал Украине первую из 54 самоходных гаубиц RCH 155. Об этом сообщила делегация страны в НАТО в соцсети X.

«Украина может рассчитывать на нас. Германия готова взять на себя ответственность в Европе», – подчеркнул Писториус.

Отмечается, что шесть систем RCH 155 останутся на территории Германии для обучения украинских военных.

6 января немецкий оборонный концерн Rheinmetall сообщил о получении в декабре 2024 г. заказа на поставку Украине 180 000 снарядов калибра 35 мм для зенитных самоходных установок Gepard. Полная стоимость контракта не уточнялась, он оценивается в двузначное число миллионов евро. Поставки планируется начать в 2026 г. Их профинансирует Германия.

17 декабря 2024 г. Rheinmetall заявил о получении заказа на поставку Украине 20 боевых машин пехоты Marder 1A3 в первой половине 2025 г. В общей сложности концерн уже передал украинским военнослужащим сотни таких боевых машин.

Спецоперацию на Украине объявил президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские военнослужащие взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, их результаты Украина не признает.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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