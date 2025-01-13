Германия передала Украине первую гаубицу RCH 155
Министр обороны Германии Борис Писториус передал Украине первую из 54 самоходных гаубиц RCH 155. Об этом сообщила делегация страны в НАТО в соцсети X.
«Украина может рассчитывать на нас. Германия готова взять на себя ответственность в Европе», – подчеркнул Писториус.
Отмечается, что шесть систем RCH 155 останутся на территории Германии для обучения украинских военных.
6 января немецкий оборонный концерн Rheinmetall сообщил о получении в декабре 2024 г. заказа на поставку Украине 180 000 снарядов калибра 35 мм для зенитных самоходных установок Gepard. Полная стоимость контракта не уточнялась, он оценивается в двузначное число миллионов евро. Поставки планируется начать в 2026 г. Их профинансирует Германия.
17 декабря 2024 г. Rheinmetall заявил о получении заказа на поставку Украине 20 боевых машин пехоты Marder 1A3 в первой половине 2025 г. В общей сложности концерн уже передал украинским военнослужащим сотни таких боевых машин.
Спецоперацию на Украине объявил президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские военнослужащие взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, их результаты Украина не признает.