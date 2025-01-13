Германия передала Украине первую гаубицу RCH 155

6 января немецкий оборонный концерн Rheinmetall сообщил о получении в декабре 2024 г. заказа на поставку Украине 180 000 снарядов калибра 35 мм для зенитных самоходных установок Gepard. Полная стоимость контракта не уточнялась, он оценивается в двузначное число миллионов евро. Поставки планируется начать в 2026 г. Их профинансирует Германия.