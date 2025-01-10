Spiegel: Шольц заблокировал пакет военной помощи Украине на 3 млрд евро
Канцлер ФРГ Олаф Шольц блокирует новый пакет военной помощи Украине на 3 млрд евро, пишет Der Spiegel.
Его подготовили министр иностранных дел Анналена Бербок и министр обороны Борис Писториус. Пакет должен включать поставку дополнительных зенитных ракетных комплексов IRIS-T, колесных гаубиц, а также артиллерийских боеприпасов.
Главы ведомств призывают выделить помощь в связи с ухудшением ситуации на Украине для ВСУ. Они рассчитывают, что пакет будет одобрен до 23 февраля. Spiegel пишет, что Шольц не поддержал предложение Бербок и Писториуса. Как отметили в канцелярии, в 2025 г. Германия направит на поддержку Украины около 4 млрд евро.
Вопрос с выделением дополнительной помощи Киеву возникает в преддверии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января, который выступает за завершение боевых действий на Украине. 2 декабря Шольц приехал в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Предполагалось, что визит связан с проблемой будущей помощи Украине после избрания Трампа.
Шольц в ходе визита на Украину в начале декабря заявил, что поддержка Киева со стороны Берлина продолжится. Вместе с тем, канцлер ФРГ провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в середине ноября. Шольц говорил в интервью Süddeutsche Zeitung, что единственный способ понять позицию президента России по переговорам с Украиной – это обсудить эту тему с ним лично.