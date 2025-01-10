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Spiegel: Шольц заблокировал пакет военной помощи Украине на 3 млрд евро

Ведомости

Канцлер ФРГ Олаф Шольц блокирует новый пакет военной помощи Украине на 3 млрд евро, пишет Der Spiegel.

Его подготовили министр иностранных дел Анналена Бербок и министр обороны Борис Писториус. Пакет должен включать поставку дополнительных зенитных ракетных комплексов IRIS-T, колесных гаубиц, а также артиллерийских боеприпасов.

Главы ведомств призывают выделить помощь в связи с ухудшением ситуации на Украине для ВСУ. Они рассчитывают, что пакет будет одобрен до 23 февраля. Spiegel пишет, что Шольц не поддержал предложение Бербок и Писториуса. Как отметили в канцелярии, в 2025 г. Германия направит на поддержку Украины около 4 млрд евро.

Вопрос с выделением дополнительной помощи Киеву возникает в преддверии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января, который выступает за завершение боевых действий на Украине. 2 декабря Шольц приехал в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Предполагалось, что визит связан с проблемой будущей помощи Украине после избрания Трампа.

Шольц в ходе визита на Украину в начале декабря заявил, что поддержка Киева со стороны Берлина продолжится. Вместе с тем, канцлер ФРГ провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в середине ноября. Шольц говорил в интервью Süddeutsche Zeitung, что единственный способ понять позицию президента России по переговорам с Украиной – это обсудить эту тему с ним лично.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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