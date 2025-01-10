Spiegel: Шольц заблокировал пакет военной помощи Украине на 3 млрд евро

Главы ведомств призывают выделить помощь в связи с ухудшением ситуации на Украине для ВСУ. Они рассчитывают, что пакет будет одобрен до 23 февраля. Spiegel пишет, что Шольц не поддержал предложение Бербок и Писториуса. Как отметили в канцелярии, в 2025 г. Германия направит на поддержку Украины около 4 млрд евро.