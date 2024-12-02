Шольц заявил о неослабевающей поддержке Украины со стороны Германии
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что поддержка Украины со стороны ФРГ не ослабеет.
«Мое послание из Киева Путину: мы в этом надолго. Наша поддержка Украины не ослабеет. Мы будем поддерживать украинский народ столько, сколько потребуется», – написал Шольц в социальной сети X.
2 декабря Шольц приехал в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Предполагается, что визит связан с проблемой будущей помощи Украине после избрания президента США Дональда Трампа.
15 ноября президент России Владимир Путин и Шольц провели первый за два года телефонный разговор. Диалог длился около часа и прошел по инициативе немецкой стороны. Шольц говорил в интервью Süddeutsche Zeitung, что единственный способ понять позицию президента России по переговорам с Украиной – это обсудить эту тему с ним лично.