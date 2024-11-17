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Шольц: позиция Путина по конфликту на Украине не изменилась

Ведомости

Позиция президента России Владимира Путина по российско-украинскому конфликту не изменилась. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, комментируя телефонный разговор с Путиным.

«Беседа была очень подробной, но способствовала признанию того, что во взглядах президента России на конфликт мало что изменилось», – сказал он (цитата по Reuters). Он назвал это «нехорошими новостями».

Разговор с российским лидером он объяснил победой на выборах США республиканца Дональда Трампа. По его словам, было бы «нехорошо, если бы Вашингтон поддерживал регулярные контакты с Путиным, а ни один европейский лидер этого не делал».

15 ноября Кремль и правительство Германии подтвердили первый за два года телефонный разговор между Путиным и Шольцем. Диалог длился около часа и прошел по инициативе немецкой стороны. Шольц говорил в интервью Süddeutsche Zeitung, что единственный способ понять позицию президента России по переговорам с Украиной – это обсудить эту тему с ним лично.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину сообщил, что Путин во время беседы с канцлером Германии говорил на русском языке, а сам разговор был весьма откровенным. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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