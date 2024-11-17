Шольц: позиция Путина по конфликту на Украине не изменилась
Позиция президента России Владимира Путина по российско-украинскому конфликту не изменилась. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, комментируя телефонный разговор с Путиным.
«Беседа была очень подробной, но способствовала признанию того, что во взглядах президента России на конфликт мало что изменилось», – сказал он (цитата по Reuters). Он назвал это «нехорошими новостями».
Разговор с российским лидером он объяснил победой на выборах США республиканца Дональда Трампа. По его словам, было бы «нехорошо, если бы Вашингтон поддерживал регулярные контакты с Путиным, а ни один европейский лидер этого не делал».
15 ноября Кремль и правительство Германии подтвердили первый за два года телефонный разговор между Путиным и Шольцем. Диалог длился около часа и прошел по инициативе немецкой стороны. Шольц говорил в интервью Süddeutsche Zeitung, что единственный способ понять позицию президента России по переговорам с Украиной – это обсудить эту тему с ним лично.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину сообщил, что Путин во время беседы с канцлером Германии говорил на русском языке, а сам разговор был весьма откровенным.