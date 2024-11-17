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В Кремле назвали «весьма откровенным» разговор Путина и Шольца

Лидеры двух стран общались через переводчика
Ведомости

Президент России Владимир Путин во время беседы с канцлером Германии Олафом Шольцем говорил на русском языке, а сам разговор был весьма откровенным, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину. 

«На русском, конечно, через переводчика», – ответил Песков на соответствующий вопрос.

Он добавил, что разговор между двумя лидерами был «достаточно деловым, детальным и весьма откровенным по тому как излагалась позиция сторон взаимно».

15 ноября Кремль и правительство Германии подтвердили первый за два года телефонный разговор между Путиным и Шольцем. Диалог длился около часа и прошел по инициативе немецкой стороны. Канцлер осудил в беседе действия России на Украине и призвал к выводу войск, а Путин подчеркнул готовность к переговорам, несмотря на отказ Киева.

Песков говорил, что у лидеров двух стран сохраняются значительные разногласия по украинскому вопросу, но отметил, что инициатива немецкой стороны узнать позицию Москвы напрямую является положительным шагом.

Шольц говорил в интервью Süddeutsche Zeitung, что единственный способ понять позицию президента России по переговорам с Украиной – это обсудить эту тему с ним лично.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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