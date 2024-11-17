В Кремле назвали «весьма откровенным» разговор Путина и Шольца

15 ноября Кремль и правительство Германии подтвердили первый за два года телефонный разговор между Путиным и Шольцем. Диалог длился около часа и прошел по инициативе немецкой стороны. Канцлер осудил в беседе действия России на Украине и призвал к выводу войск, а Путин подчеркнул готовность к переговорам, несмотря на отказ Киева.