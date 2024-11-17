В Кремле назвали «весьма откровенным» разговор Путина и Шольца

В Кремле назвали «весьма откровенным» разговор Путина и ШольцаЛидеры двух стран общались через переводчика
Президент России Владимир Путин во время беседы с канцлером Германии Олафом Шольцем говорил на русском языке, а сам разговор был весьма откровенным, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину.
Он добавил, что разговор между двумя лидерами был «достаточно деловым, детальным и весьма откровенным по тому как излагалась позиция сторон взаимно».
15 ноября Кремль и правительство Германии подтвердили первый за два года телефонный разговор между Путиным и Шольцем. Диалог длился около часа и прошел по инициативе немецкой стороны. Канцлер осудил в беседе действия России на Украине и призвал к выводу войск, а Путин подчеркнул готовность к переговорам, несмотря на отказ Киева.
Песков говорил, что у лидеров двух стран сохраняются значительные разногласия по украинскому вопросу, но отметил, что инициатива немецкой стороны узнать позицию Москвы напрямую является положительным шагом.
Шольц говорил в интервью Süddeutsche Zeitung, что единственный способ понять позицию президента России по переговорам с Украиной – это обсудить эту тему с ним лично.