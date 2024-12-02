Шольц впервые за два с половиной года прибыл на Украину
Канцлер Германии Олаф Шольц приехал в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает издание Bild.
Предполагается, что визит связан с проблемой будущей помощи Украине после избрания президента США Дональда Трампа. Есть большая вероятность, что Европе придется брать на себя больше обязанностей, поясняет издание.
Последний раз Шольц приезжал на Украину вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном в 2022 г.
В конце ноября Зеленский в рамках телефонного разговора поблагодарил Шольца за лидерство ФРГ в помощи Украине системами ПВО, а также готовность и в дальнейшем поддерживать Украину.
По словам президента Украины, канцлер Германии рассказал ему о деталях своего звонка президенту РФ Владимиру Путину. Из его рассказа Зеленский сделал вывод, что «мир возможен только благодаря силе».
15 ноября президент России Владимир Путин и Шольц провели первый за два года телефонный разговор. Диалог длился около часа и прошел по инициативе немецкой стороны. Шольц говорил в интервью Süddeutsche Zeitung, что единственный способ понять позицию президента России по переговорам с Украиной – это обсудить эту тему с ним лично.