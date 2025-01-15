США ввели санкции против компаний российского оборонного сектора
США ввели санкции против российских структур, связанных с оборонным сектором. Об этом сообщается на сайте минфина США.
В санкционный лист попал «широкий круг компаний», связанный с оборонной промышленностью РФ. Кроме того, в нем находятся и те компании, которые «поддерживают военно-промышленную базу» России.
В сообщении упоминается вошедшая в санкционный лист служба внешней разведки (СВР) России, ряд заводов, такие как «Пермский пороховой завод», «Казанский завод точного машиностроения», «Завод им. Я.М. Свердлова», «Ижевский электромеханический завод "Купол" и другие организации.
В санкционный лист вошли и "Тактическое ракетное вооружение", "Военторг", "Барнаултрансмаш", следует из списка.