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США ввели санкции против компаний российского оборонного сектора

Ведомости

США ввели санкции против российских структур, связанных с оборонным сектором. Об этом сообщается на сайте минфина США.

В санкционный лист попал «широкий круг компаний», связанный с оборонной промышленностью РФ. Кроме того, в нем находятся и те компании, которые «поддерживают военно-промышленную базу» России.

В сообщении упоминается вошедшая в санкционный лист служба внешней разведки (СВР) России, ряд заводов, такие как «Пермский пороховой завод», «Казанский завод точного машиностроения», «Завод им. Я.М. Свердлова», «Ижевский электромеханический завод "Купол" и другие организации.

В санкционный лист вошли и "Тактическое ракетное вооружение", "Военторг", "Барнаултрансмаш", следует из списка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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