Кремль отказался комментировать сообщения о переговорах РФ и Украины в Катаре
Пресс-секретарь Дмитрий Песков отказался комментировать вопрос о подлинности информации о переговорах России и Украины в Катаре о принципах защиты ядерных объектов от нападений.
«Я оставлю без комментариев этот вопрос», – сообщил Песков на брифинге.
15 января Bloomberg со ссылкой на источник сообщил, что в Катаре проходят переговоры России и Украины о мерах защиты ядерных объектов от ударов.
При этом украинские чиновники информацию не подтвердили, следует из статьи.