Кремль: позиция России по Украине остается неизменной
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами заявил, что позиция России по урегулированию украинского конфликта остается неизменной.
Песков прокомментировал заявление будущего госсекретаря США Марка Рубио о том, что России и Украине придется пойти на уступки, чтобы закончить конфликт.
«Эта наша позиция последовательна, предельно ясна и хорошо всем известна. Больше здесь добавить нечего», – пояснил Песков.
Пресс-секретарь напомнил, что позиция по конфликту на Украине была сформулирована президентом РФ Владимиром Путиным 14 июня 2024 г. во время выступления на встрече с руководством Министерства иностранных дел России. Тогда президент сказал о том, что требования России – нейтральный безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация, отмена всех западных санкций против России и вывод войск из ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.