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Кремль: позиция России по Украине остается неизменной

Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами заявил, что позиция России по урегулированию украинского конфликта остается неизменной.

Песков прокомментировал заявление будущего госсекретаря США Марка Рубио о том, что России и Украине придется пойти на уступки, чтобы закончить конфликт.

«Эта наша позиция последовательна, предельно ясна и хорошо всем известна. Больше здесь добавить нечего», – пояснил Песков.

Пресс-секретарь напомнил, что позиция по конфликту на Украине была сформулирована президентом РФ Владимиром Путиным 14 июня 2024 г. во время выступления на встрече с руководством Министерства иностранных дел России. Тогда президент сказал о том, что требования России – нейтральный безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация, отмена всех западных санкций против России и вывод войск из ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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