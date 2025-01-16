Кремль: позиция России по Украине остается неизменной

Пресс-секретарь напомнил, что позиция по конфликту на Украине была сформулирована президентом РФ Владимиром Путиным 14 июня 2024 г. во время выступления на встрече с руководством Министерства иностранных дел России. Тогда президент сказал о том, что требования России – нейтральный безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация, отмена всех западных санкций против России и вывод войск из ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.