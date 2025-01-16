Лукашенко: Польша может закрыть «хоть все» пропускные пункты на границе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не будет возражать, если Польша закроет все пропускные пункты на границе с республикой. Об этом он сообщил в ходе посещения Минского городского технопарка, передает «БелТА».
По его словам, Белорусия ничего не ввозит в Польшу, а граждане республики не посещают Польшу. «Да хоть все пусть закроют», – заявил президент.
Лукашенко добавил, что Польша ввела санкции против Белоруссии и что он не будет бороться с мигрантами, «которые там хотят жить и которые туда идут».
10 июля в Польше закрыли последний грузовой переход «Кукурыки» — «Козловичи» из Белоруссии в Польшу. 5 июля пограничная служба Польши заключила контракт с компанией Telbud S.A. на создание «электронного барьера» на границе с Белоруссией.