Польша перестала пропускать грузовики на границе с Белоруссией

В конце июня премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Евросоюз выделит средства на возведение линии обороны на границах с РФ и реализацию проекта «железного купола» для противовоздушной защиты над Европой. 2 июля канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с Туском сообщил, что страны договорились расширить сотрудничество в области безопасности. Согласно их заявлениям, государства взяли на себя ведущую роль в регионе Балтийского моря и в защите восточного фланга НАТО.