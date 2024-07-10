Польша перестала пропускать грузовики на границе с Белоруссией
Польша перестала пропускать грузовые автомобили через КПП «Козловичи» на границе с Белоруссией. Об этом сообщил Государственный таможенный комитет Белоруссии.
Пропуск грузовиков прекратился с 3:00. За ночь количество грузовых автомобилей выросло до 600. По словам водителей, пересекающих белорусско-польскую границу, польская сторона усилила контроль.
«В направлении Беларуси через данный пункт пропуска транспортные средства пока следуют, но гораздо медленнее обычного», – сказано в сообщении.
5 июля пограничная служба Польши заключила контракт с компанией Telbud S.A. на создание «электронного барьера» на границе с Белоруссией.
В конце июня премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Евросоюз выделит средства на возведение линии обороны на границах с РФ и реализацию проекта «железного купола» для противовоздушной защиты над Европой. 2 июля канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с Туском сообщил, что страны договорились расширить сотрудничество в области безопасности. Согласно их заявлениям, государства взяли на себя ведущую роль в регионе Балтийского моря и в защите восточного фланга НАТО.