Германия и Польша возьмут на себя ведущую роль в защите восточного фланга НАТО
Польша и Германия договорились расширять свое сотрудничество в области безопасности и обороны путем объединения и координации своих военных потенциалов, а также укрепления совместных европейских оборонных инициатив. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Варшаве.
«В конкретном плане это означает, что вместе мы берем на себя ведущую роль в регионе Балтийского моря и в защите восточного фланга НАТО», – сказал Шольц, добавив, что Германия и Польша как ведущие европейские страны, поддерживающие Украину, продолжат поставлять оружие и боеприпасы украинским военным.
28 июня Туск после саммита лидеров ЕС в Брюсселе заявил, что Евросоюз (ЕС) выделит средства на возведение линии обороны на границах с РФ и реализацию проекта «железного купола» для противовоздушной защиты над Европой.
26 июня агентство Reuters сообщило, что Польша, Литва, Латвия и Эстония направили в ЕС письмо с призывом построить линию обороны вдоль границы блока с Россией и Белоруссией, чтобы защитить Европу от военных угроз. В документе говорится, что проекту, призванному защитить блок из 27 стран с населением 450 млн человек, потребуется финансовая поддержка всех членов союза.