Шольц пообещал оплатить пострадавшим от немецкой оккупации полякам ущерб

В сентябре 2022 г. лидер польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский сообщил, что нацистская Германия за время Второй мировой войны нанесла Польше ущерб на 6,22 трлн польских злотых ($1,32 трлн). 1 сентября (дата нападения Германии на Польшу в 1939 г.) он представил отчет комиссии его однопартийцев – депутатов сейма с калькуляцией этого ущерба. По словам Качиньского, речь идет о консервативной оценке, поэтому сумма может вырасти.