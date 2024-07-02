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Шольц пообещал оплатить пострадавшим от немецкой оккупации полякам ущерб

Ведомости

Германия поддержит граждан Польши, пострадавших от оккупации во времена Второй мировой войны, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе визита в Варшаву, сообщил немецкий телеканал NTV.

По его словам, немцы во время Второй мировой войны принесли «неизмеримые страдания» полякам, а также гражданам соседних с Германией стран. «Германия осознает тяжесть своей вины, свою ответственность за миллионы жертв немецкой оккупации», – подчеркнул Шольц (цитата по ТАСС).

Канцлер ФРГ отметил, что его страна поддержит жертв нападения немецких войск и оккупации в 1939-1945 гг.

Такое заявление Шольца было вполне ожидаемым, поскольку немецкая сторона стремится к дальнейшему укреплению отношений между двумя странами после того, как нынешний премьер-министр Польши Дональд Туск занял свой пост в декабре 2023 г., писало издание Politico.

Туск в феврале 2024 г. заявлял, что Польша и Германия до сих пор ведут переговоры по поводу компенсации за ущерб в ходе Второй мировой войны, от их итогов зависит отношения между двумя странами.

В сентябре 2022 г. лидер польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский сообщил, что нацистская Германия за время Второй мировой войны нанесла Польше ущерб на 6,22 трлн польских злотых ($1,32 трлн). 1 сентября (дата нападения Германии на Польшу в 1939 г.) он представил отчет комиссии его однопартийцев – депутатов сейма с калькуляцией этого ущерба. По словам Качиньского, речь идет о консервативной оценке, поэтому сумма может вырасти.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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