Шольц пообещал оплатить пострадавшим от немецкой оккупации полякам ущерб
Германия поддержит граждан Польши, пострадавших от оккупации во времена Второй мировой войны, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе визита в Варшаву, сообщил немецкий телеканал NTV.
По его словам, немцы во время Второй мировой войны принесли «неизмеримые страдания» полякам, а также гражданам соседних с Германией стран. «Германия осознает тяжесть своей вины, свою ответственность за миллионы жертв немецкой оккупации», – подчеркнул Шольц (цитата по ТАСС).
Канцлер ФРГ отметил, что его страна поддержит жертв нападения немецких войск и оккупации в 1939-1945 гг.
Такое заявление Шольца было вполне ожидаемым, поскольку немецкая сторона стремится к дальнейшему укреплению отношений между двумя странами после того, как нынешний премьер-министр Польши Дональд Туск занял свой пост в декабре 2023 г., писало издание Politico.
Туск в феврале 2024 г. заявлял, что Польша и Германия до сих пор ведут переговоры по поводу компенсации за ущерб в ходе Второй мировой войны, от их итогов зависит отношения между двумя странами.
В сентябре 2022 г. лидер польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский сообщил, что нацистская Германия за время Второй мировой войны нанесла Польше ущерб на 6,22 трлн польских злотых ($1,32 трлн). 1 сентября (дата нападения Германии на Польшу в 1939 г.) он представил отчет комиссии его однопартийцев – депутатов сейма с калькуляцией этого ущерба. По словам Качиньского, речь идет о консервативной оценке, поэтому сумма может вырасти.