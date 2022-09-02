Правящая партия Польши насчитала уже $1,32 трлн ущерба от немецкой оккупации

Правящая партия Польши насчитала уже $1,32 трлн ущерба от немецкой оккупацииНо взыскать их будет практически невозможно
Ущерб, нанесенный нацистской Германией Польше в ходе Второй мировой войны, составляет 6,22 трлн польских злотых ($1,32 трлн), заявил 1 сентября лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский. 1 сентября (дата нападения Германии на Польшу в 1939 г.) он представил отчет комиссии его однопартийцев – депутатов сейма с калькуляцией этого ущерба. По словам Качиньского, речь идет о консервативной оценке, поэтому сумма может вырасти.
«Польша поставит на международной арене вопрос о выплате Германией компенсации за этот ущерб», – сказал польский политик. Он не уточнил, каким образом это будет сделано. Цена ущерба, по подсчетам «Права и справедливости», растет – в 2019 г. ее представители называли сумму в $820 млрд.
Польша и СССР еще в 1954 г. документально отказались от дополнительных репараций со стороны ГДР, после объединения Германии этот отказ также официально подтверждался германской и польской сторонами, последний раз – в 2004 г. Но правящая с 2005 г. с перерывами правоконсервативная партия «Право и справедливость» устами своих лидеров, министров и депутатов сейма неоднократно заявляла о желании взыскать с Германии репарации за нанесенный в ходе нацистской оккупации ущерб.