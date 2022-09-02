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Правящая партия Польши насчитала уже $1,32 трлн ущерба от немецкой оккупации

Но взыскать их будет практически невозможно
Глеб Мишутин Алексей Никольский
Представитель МИД Германии заявил 1 сентября, что вопрос о репарациях Польше решен и германское правительство не собирается его рассматривать вновь / DPA / ТАСС

Ущерб, нанесенный нацистской Германией Польше в ходе Второй мировой войны, составляет 6,22 трлн польских злотых ($1,32 трлн), заявил 1 сентября лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский. 1 сентября (дата нападения Германии на Польшу в 1939 г.) он представил отчет комиссии его однопартийцев – депутатов сейма с калькуляцией этого ущерба. По словам Качиньского, речь идет о консервативной оценке, поэтому сумма может вырасти.

«Польша поставит на международной арене вопрос о выплате Германией компенсации за этот ущерб», – сказал польский политик. Он не уточнил, каким образом это будет сделано. Цена ущерба, по подсчетам «Права и справедливости», растет – в 2019 г. ее представители называли сумму в $820 млрд.

Польша и СССР еще в 1954 г. документально отказались от дополнительных репараций со стороны ГДР, после объединения Германии этот отказ также официально подтверждался германской и польской сторонами, последний раз – в 2004 г. Но правящая с 2005 г. с перерывами правоконсервативная партия «Право и справедливость» устами своих лидеров, министров и депутатов сейма неоднократно заявляла о желании взыскать с Германии репарации за нанесенный в ходе нацистской оккупации ущерб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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