Правящая партия Польши насчитала уже $1,32 трлн ущерба от немецкой оккупации

Польша и СССР еще в 1954 г. документально отказались от дополнительных репараций со стороны ГДР, после объединения Германии этот отказ также официально подтверждался германской и польской сторонами, последний раз – в 2004 г. Но правящая с 2005 г. с перерывами правоконсервативная партия «Право и справедливость» устами своих лидеров, министров и депутатов сейма неоднократно заявляла о желании взыскать с Германии репарации за нанесенный в ходе нацистской оккупации ущерб.