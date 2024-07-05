Польша подписала контракт на «электронный барьер» на границе с Белоруссией
Пограничная служба Польши заключила контракт с компанией Telbud S.A на создание «электронного барьера» на границе с Белоруссией. Об этом ведомство сообщило на своей странице в соцсети Х.
«На выполнение всех работ был заключен контракт на сумму 12,52 млн злотых ($3,1 млн). Срок завершения работ – октябрь 2024 г.», – сказано в сообщении.
30 июня начальник Генерального штаба, первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко заявил, что вблизи границы Белоруссии расположено 10 батальонных тактических групп НАТО общей численностью более 20 000 человек. 5 июля белорусское оборонное ведомство сообщило, что Минск видит риск проведения вооруженных провокаций Киевом на границе.
В конце июня премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Евросоюз выделит средства на возведение линии обороны на границах с РФ и реализацию проекта «железного купола» для противовоздушной защиты над Европой. 2 июля канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с Туском сообщил, что страны договорились расширить свое сотрудничество в области безопасности. Согласно их заявлениям, государства взяли на себя «ведущую роль в регионе Балтийского моря и в защите восточного фланга НАТО».