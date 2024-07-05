В Белоруссии не исключили возможность провокаций со стороны Киева на границе

На фоне активности Украины Белоруссия усиливает южную границу. Куприянюк рассказал, что Минск регулярно проводит совместные тренировки разнородных сил и средств по реагированию на возможные провокации и инциденты, а также следит за ситуацией на границе при помощи беспилотников и наземных систем наблюдения и контроля.