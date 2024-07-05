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В Белоруссии не исключили возможность провокаций со стороны Киева на границе

Ведомости

Минск видит риск проведения вооруженных провокаций Киевом на границе. Об этом заявил заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Владимир Куприянюк.

«В условиях наращивания подразделений специального назначения, наемников и других различных добровольческих формирований в приграничных районах сохраняется высокая вероятность подготовки и проведения на нашей территории вооруженных провокаций, а также резонансных акций», – отметил он (цитата по ТАСС).

По оценке белорусской стороны, численность группировки «Север» составляет 115 000 человек, 15 000 из них находятся непосредственно на украинско-белорусской границе.

Куприянюк сообщил, что недалеко от границы находится украинский спецназ. Он назвал это одним из этапов заблаговременной подготовки к возможному выводу диверсионных групп на территорию Белоруссии. Наличие артиллерии и бронетехники может быть компонентом боевой поддержки действий Киева, считает военный.

На фоне активности Украины Белоруссия усиливает южную границу. Куприянюк рассказал, что Минск регулярно проводит совместные тренировки разнородных сил и средств по реагированию на возможные провокации и инциденты, а также следит за ситуацией на границе при помощи беспилотников и наземных систем наблюдения и контроля.

30 июня начальник Генерального штаба, первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко сообщил, что вблизи границы Белоруссии расположено 10 батальонных тактических групп НАТО общей численностью более 20 000 человек. Из них шесть – американские. В Кремле выразили обеспокоенность стягиванием войск к границе Белоруссии, напомнив, что республика является Союзным государством для России.

В погранслужбе Украины отмечали, что белорусская граница остается для Киева угрожающим направлением. В связи с этим Украина продолжает ее укреплять и «держать там необходимое количество сил и средств».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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