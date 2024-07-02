Лукашенко: Запад хочет довести эскалацию до той степени, что «весь мир дрогнет»
Запад стремится втянуть Белоруссию в конфликт и довести эскалацию до крайней точки. Такое заявление сделал президент республики Александр Лукашенко на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
«Нас втянуть в разборки им просто не терпится. Для того чтобы растащить нас по этой границе, сделать невозможным наше сопротивление и довести эскалацию до такой степени, что весь мир дрогнет», – сказал Лукашенко (цитата по «БелТА»).
Он назвал ситуацию очень серьезной, подчеркнув, что Белоруссии «нельзя расслабляться».
30 июня начальник Генерального штаба, первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко сообщил, что вблизи границы Белоруссии расположено 10 батальонных тактических групп НАТО общей численностью более 20 000 человек. Из них шесть – американские.
В погранслужбе Украины отмечали, что белорусская граница остается для Киева угрожающим направлением. В связи с этим Украина продолжает ее укреплять и «держать там необходимое количество сил и средств».
В Кремле выразили обеспокоенность стягиванием войск к границе Белоруссии, напомнив, что республика является союзником России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко могут обсудить происходящее на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), если посчитают это необходимым.