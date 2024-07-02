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Лукашенко: Запад хочет довести эскалацию до той степени, что «весь мир дрогнет»

Ведомости

Запад стремится втянуть Белоруссию в конфликт и довести эскалацию до крайней точки. Такое заявление сделал президент республики Александр Лукашенко на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

«Нас втянуть в разборки им просто не терпится. Для того чтобы растащить нас по этой границе, сделать невозможным наше сопротивление и довести эскалацию до такой степени, что весь мир дрогнет», – сказал Лукашенко (цитата по «БелТА»).

Он назвал ситуацию очень серьезной, подчеркнув, что Белоруссии «нельзя расслабляться».

30 июня начальник Генерального штаба, первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко сообщил, что вблизи границы Белоруссии расположено 10 батальонных тактических групп НАТО общей численностью более 20 000 человек. Из них шесть – американские.

В погранслужбе Украины отмечали, что белорусская граница остается для Киева угрожающим направлением. В связи с этим Украина продолжает ее укреплять и «держать там необходимое количество сил и средств».

В Кремле выразили обеспокоенность стягиванием войск к границе Белоруссии, напомнив, что республика является союзником России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко могут обсудить происходящее на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), если посчитают это необходимым.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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