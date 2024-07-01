Погранслужба Украины назвала белорусскую границу угрожающим направлением

«Мы продолжаем ее укреплять как в инженерном отношении, так и держать там необходимое количество сил и средств, чтобы не допустить любых действий, которые могут идти с территории Белоруссии», – прокомментировал Демченко сообщение белорусской стороны о скоплении сил ПВО в Житомирской области Украины.