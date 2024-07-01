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Погранслужба Украины назвала белорусскую границу угрожающим направлением

Ведомости

Граница с Белоруссией остается для Украины угрожающим направлением. Об этом заявил представитель государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, пишет украинская интернет-газета «Страна».

«Мы продолжаем ее укреплять как в инженерном отношении, так и держать там необходимое количество сил и средств, чтобы не допустить любых действий, которые могут идти с территории Белоруссии», – прокомментировал Демченко сообщение белорусской стороны о скоплении сил ПВО в Житомирской области Украины.

28 июня министерство обороны Белоруссии сообщило, что на границе с Украиной на дежурство заступил дивизион реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Полонез» с полным боекомплектом. Решение было принято «в соответствии со сложной сложившейся обстановкой вблизи государственной границы».

21 июня в Брестской и Гомельской областях Белоруссии началась внезапная проверка готовности соединений и воинских частей вооруженных сил республики. В частности, речь идет о воинских частях и подразделениях оперативных командований, сил специальных операций, ракетных войск и артиллерии, ВВС и войск ПВО. Днем ранее сообщалось, что белорусский госпогранкомитет зафиксировал увеличение группировки ВСУ на границе.

1 июля в Кремле выразили обеспокоенность стягиванием войск Украины к границе с Белоруссией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко могут обсудить происходящее на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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