Погранслужба Украины назвала белорусскую границу угрожающим направлением
Граница с Белоруссией остается для Украины угрожающим направлением. Об этом заявил представитель государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, пишет украинская интернет-газета «Страна».
«Мы продолжаем ее укреплять как в инженерном отношении, так и держать там необходимое количество сил и средств, чтобы не допустить любых действий, которые могут идти с территории Белоруссии», – прокомментировал Демченко сообщение белорусской стороны о скоплении сил ПВО в Житомирской области Украины.
28 июня министерство обороны Белоруссии сообщило, что на границе с Украиной на дежурство заступил дивизион реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Полонез» с полным боекомплектом. Решение было принято «в соответствии со сложной сложившейся обстановкой вблизи государственной границы».
21 июня в Брестской и Гомельской областях Белоруссии началась внезапная проверка готовности соединений и воинских частей вооруженных сил республики. В частности, речь идет о воинских частях и подразделениях оперативных командований, сил специальных операций, ракетных войск и артиллерии, ВВС и войск ПВО. Днем ранее сообщалось, что белорусский госпогранкомитет зафиксировал увеличение группировки ВСУ на границе.
1 июля в Кремле выразили обеспокоенность стягиванием войск Украины к границе с Белоруссией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко могут обсудить происходящее на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).