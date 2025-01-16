Правительство Франции преодолело вотум недоверия в парламенте
Правительство премьера Франсуа Байру преодолело вотум недоверия в нижней палате парламента Франции (национальное собрание), депутаты проголосовали против, передает Le Figaro.
Резолюцию о недоверии французскому правительству поддержал 131 депутат, в то время как для прохождения порога необходимо 289 голосов.
Вотум недоверия выдвинула левая парламентская партия «Непокорившаяся Франция» (LFI). Партия обвиняет правительство в продолжении политического курса его предшественников. Кроме того, Байру не стал проводить традиционное голосование о доверии депутатов, которое является знаком уважения к парламентариям.
Как сообщает Le Figaro, к LFI присоединились партия зеленых и коммунисты. Однако «Непокорившуюся Францию» не поддержал их ключевой партнер – социалисты. Команда Байру на протяжении нескольких недель вела переговоры с их представителями, чтобы преодолеть угрозу развала. Социалистическая партия потребовала в обмен на свою поддержку пересмотреть осуществленную президентом Франции Эммануэлем Макроном пенсионную реформу.
Макрон утвердил состав нового правительства 23 декабря 2024 г. после того, как парламент выдвинул вотум недоверия правительству Мишеля Бранье 4 декабря.