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Правительство Франции преодолело вотум недоверия в парламенте

Ведомости

Правительство премьера Франсуа Байру преодолело вотум недоверия в нижней палате парламента Франции (национальное собрание), депутаты проголосовали против, передает Le Figaro.

Резолюцию о недоверии французскому правительству поддержал 131 депутат, в то время как для прохождения порога необходимо 289 голосов.

Вотум недоверия выдвинула левая парламентская партия «Непокорившаяся Франция» (LFI). Партия обвиняет правительство в продолжении политического курса его предшественников. Кроме того, Байру не стал проводить традиционное голосование о доверии депутатов, которое является знаком уважения к парламентариям.

Как сообщает Le Figaro, к LFI присоединились партия зеленых и коммунисты. Однако «Непокорившуюся Францию» не поддержал их ключевой партнер – социалисты. Команда Байру на протяжении нескольких недель вела переговоры с их представителями, чтобы преодолеть угрозу развала. Социалистическая партия потребовала в обмен на свою поддержку пересмотреть осуществленную президентом Франции Эммануэлем Макроном пенсионную реформу.

Макрон утвердил состав нового правительства 23 декабря 2024 г. после того, как парламент выдвинул вотум недоверия правительству Мишеля Бранье 4 декабря.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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