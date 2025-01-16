Правительство Франции преодолело вотум недоверия в парламенте

Как сообщает Le Figaro, к LFI присоединились партия зеленых и коммунисты. Однако «Непокорившуюся Францию» не поддержал их ключевой партнер – социалисты. Команда Байру на протяжении нескольких недель вела переговоры с их представителями, чтобы преодолеть угрозу развала. Социалистическая партия потребовала в обмен на свою поддержку пересмотреть осуществленную президентом Франции Эммануэлем Макроном пенсионную реформу.