Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2025 году
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан РФ, находящихся в запасе, на военные сборы в 2025 г. Соответствующий документ был опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
Военные сборы будут проходить в Вооруженных силах РФ, войсках национальной гвардии, спасательных воинских формированиях МЧС, органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности.
Президент поручил правительству и региональным властям обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом граждан и проведением сборов.
Указ вступает в силу с сегодняшнего дня.
Призыв военнообязанных граждан России – это плановое мероприятие, направленное на улучшение боевой подготовки резервистов. Такие сборы проводятся ежегодно.