НАТО планирует провести около 100 стратегических учений в Европе в 2025 году
Каволи считает, что такое расписание необходимо для подготовки сил НАТО и повышения боеспособности альянса.
С 13 по 26 января девять стран НАТО проведут учения на территории Балкан под названием Steadfast Dart – 25, сообщалось на официальном сайте альянса. Мероприятие будет проводиться в Румынии, Болгарии и Греции.
30 ноября в Эстонию прибыли шесть кораблей первой постоянной военно-морской группы НАТО, представляющие Великобританию, Норвегию, Францию, Нидерланды и Бельгию.
Кроме того, в ноябре НАТО провела крупнейшие артиллерийские учения Lightning Strike – 24 в Финляндии.