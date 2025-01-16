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НАТО планирует провести около 100 стратегических учений в Европе в 2025 году

Ведомости

Стратегическое командование НАТО по операциям (АСО) намерено провести около 100 учений в 2025 г., заявил верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе Кристофер Каволи. Его слова передает «Интерфакс».

Каволи считает, что такое расписание необходимо для подготовки сил НАТО и повышения боеспособности альянса.

С 13 по 26 января девять стран НАТО проведут учения на территории Балкан под названием Steadfast Dart – 25, сообщалось на официальном сайте альянса. Мероприятие будет проводиться в Румынии, Болгарии и Греции.

30 ноября в Эстонию прибыли шесть кораблей первой постоянной военно-морской группы НАТО, представляющие Великобританию, Норвегию, Францию, Нидерланды и Бельгию.

Кроме того, в ноябре НАТО провела крупнейшие артиллерийские учения Lightning Strike – 24 в Финляндии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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