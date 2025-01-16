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Al-Arabiya: «Хамас» и Израиль подписали соглашение о прекращении огня в Газе

Ведомости

Палестинская группировка «Хамас» и Израиль после внесения последних правок в соглашение о прекращении огня в секторе Газа подписали его, передает Al-Arabiya со ссылкой на свои источники.

Стало также известно, что требование «Хамас» относительно высокопоставленных палестинских заключенных было перенесено на второй этап реализации соглашения. Кроме того, Израиль сократит атаки по сектору Газа, начиная с вечера 17 января.

Первый этап реализации договора продлится шесть недель и предусматривает постепенный вывод войск ЦАХАЛ из Газы. На первом этапе также освободят 33 израильтян, включая всех женщин, детей и мужчин старше 50 лет, а также двух американцев.

Переговоры по реализации второго этапа соглашения начнутся на 16-й день первого этапа. Второй этап будет включать в себя освобождение оставшихся израильских заключенных, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских сил из Газы в обмен на освобождение более 1000 палестинских заключенных. Точное число не сообщается.

Третий этап, в свою очередь, будет включать начало восстановления Газы под наблюдением Египта, Катара и Организации Объединенных Наций (ООН).

Ранее днем сообщалось, что «Хамас» отказалось от некоторых договоренностей по Газе, создавая «кризис» для завершения сделки по освобождению заложников. В ответ на это палестинская группировка заявила, что готова придерживаться соглашения и вести дальнейшие переговоры.

15 января премьер-министр Катара Мухаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани заявил, что реализация соглашения начнется 19 января. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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