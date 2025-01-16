Al-Arabiya: «Хамас» и Израиль подписали соглашение о прекращении огня в Газе

Переговоры по реализации второго этапа соглашения начнутся на 16-й день первого этапа. Второй этап будет включать в себя освобождение оставшихся израильских заключенных, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских сил из Газы в обмен на освобождение более 1000 палестинских заключенных. Точное число не сообщается.