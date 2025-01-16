США сняли санкции с дочери экс-министра обороны России Сердюкова

Сердюков занимал пост министра обороны РФ с 2007 по 2012 гг. В 2022 г., будучи главой авиакластера «Ростеха», он был внесен в санкционный список США вместе с супругой и двумя детьми. Под ограничения тогда также попали «Ростех» и входящая в него Объединенная авиастроительная корпорация. В решении говорилось, что санкции призваны ослабить военные способности России.