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США сняли санкции с дочери экс-министра обороны России Сердюкова

Ведомости

Из санкционного списка США была исключена Наталья Сердюкова – дочь бывшего министра обороны России и индустриального директора авиационного комплекса госкорпорации «Ростех» Анатолия Сердюкова. Об этом сообщается на сайте американского минфина.

«Из санкционного списка управления по контролю за иностранными активами были удалены следующие данные: Cердюкова Наталья Анатольевна <...>, связана с Сердюковым Анатолием Эдуардовичем», – говорится в заявлении.

Сердюков занимал пост министра обороны РФ с 2007 по 2012 гг. В 2022 г., будучи главой авиакластера «Ростеха», он был внесен в санкционный список США вместе с супругой и двумя детьми. Под ограничения тогда также попали «Ростех» и входящая в него Объединенная авиастроительная корпорация. В решении говорилось, что санкции призваны ослабить военные способности России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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