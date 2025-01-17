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Небензя: за атакой на «Турецкий поток» стоят США и Великобритания

Ведомости

У российской стороны есть все основания полагать, что атака на инфраструктуру «Турецкого потока» была совершена по наводке Вашингтона и Лондона. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

«Не стоит забывать, что именно эти две страны препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков" в сентябре 2022 г.», – заявил Небензя (цитата по ТАСС), добавив, что атака на компрессорную станцию газопровода «Турецкий поток» в Краснодарском крае была осуществлена на следующий день после отказа президента Украины Владимира Зеленского продлить контракт на прокачку через территорию страны природного газа в Европу.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга 16 января также заявила, что террористическая атака на инфраструктуру компрессорной станции «Русская» в Гай-Кодзоре Краснодарского края, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток», была осуществлена по наводке Вашингтона. Кроме того, по словам Захаровой, в дестабилизации ситуации на Черноморском побережье активно участвуют и британцы, занимаясь организацией различных диверсионных и террористических акций.

11 января Киев попытался атаковать инфраструктуру станции «Русская» с использованием девяти беспилотных летательных аппаратов. Все дроны были сбиты российскими силами противовоздушной обороны. В ночь на 16 января российское оборонное ведомство сообщило об ударе по критически важным объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины в ответ на атаки ВСУ. Согласно сообщению министерства, одной из пораженных структур стало крупнейшее подземное хранилище газа в городе Стрый Львовской области.

Факт атаки на инфраструктуру «Турецкого потока» подтвердил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар. По его словам, инцидент не оказал влияния на подачу газа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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