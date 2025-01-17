Небензя: за атакой на «Турецкий поток» стоят США и Великобритания

«Не стоит забывать, что именно эти две страны препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков" в сентябре 2022 г.», – заявил Небензя (цитата по ТАСС), добавив, что атака на компрессорную станцию газопровода «Турецкий поток» в Краснодарском крае была осуществлена на следующий день после отказа президента Украины Владимира Зеленского продлить контракт на прокачку через территорию страны природного газа в Европу.