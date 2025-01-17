Небензя: за атакой на «Турецкий поток» стоят США и Великобритания
У российской стороны есть все основания полагать, что атака на инфраструктуру «Турецкого потока» была совершена по наводке Вашингтона и Лондона. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.
«Не стоит забывать, что именно эти две страны препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков" в сентябре 2022 г.», – заявил Небензя (цитата по ТАСС), добавив, что атака на компрессорную станцию газопровода «Турецкий поток» в Краснодарском крае была осуществлена на следующий день после отказа президента Украины Владимира Зеленского продлить контракт на прокачку через территорию страны природного газа в Европу.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга 16 января также заявила, что террористическая атака на инфраструктуру компрессорной станции «Русская» в Гай-Кодзоре Краснодарского края, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток», была осуществлена по наводке Вашингтона. Кроме того, по словам Захаровой, в дестабилизации ситуации на Черноморском побережье активно участвуют и британцы, занимаясь организацией различных диверсионных и террористических акций.
11 января Киев попытался атаковать инфраструктуру станции «Русская» с использованием девяти беспилотных летательных аппаратов. Все дроны были сбиты российскими силами противовоздушной обороны. В ночь на 16 января российское оборонное ведомство сообщило об ударе по критически важным объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины в ответ на атаки ВСУ. Согласно сообщению министерства, одной из пораженных структур стало крупнейшее подземное хранилище газа в городе Стрый Львовской области.
Факт атаки на инфраструктуру «Турецкого потока» подтвердил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар. По его словам, инцидент не оказал влияния на подачу газа.