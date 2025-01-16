Захарова: атака на станцию «Русская» была совершена по наводке США
У России есть все основания полагать, что террористическая атака на инфраструктуру компрессорной станции «Русская» в Гай-Кодзоре Краснодарского края, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток», была осуществлена по наводке Вашингтона. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.
«Это все укладывается в логику заявлений официальных Белого дома многолетних, о том, что им российский газ не нужен в Европе – им, которые к Европе не относятся. И что они будут разрушать гражданскую инфраструктуру, которая доводит до европейского потребителя российский газ, и что они будут всячески препятствовать энергетическому сотрудничеству нашей страны с западом Европы», – сказала Захарова.
Дипломат добавила об известности того факта, что США выступают «наводчиками» властей Киева, потому что «удары наносятся по тем координатам, которые предоставляют именно американские соответствующие службы». Кроме того, по словам Захаровой, в дестабилизации ситуации на черноморском побережье активно участвуют и британцы, занимаясь организацией различных диверсионных и террористических акций.
«Мы ожидаем, что все заинтересованные силы, которые имеют серьезное влияние на киевский режим, прежде всего Турция, предпримут максимальные усилия для упреждения подобных попыток грубейшего нарушения неприкосновенности гражданской инфраструктуры в будущем», – подчеркнула представитель МИДа.
11 января Киев попытался атаковать инфраструктуру станции «Русская» с использованием девяти беспилотных летательных аппаратов, сообщало Минобороны РФ. Все дроны были сбиты российскими силами противовоздушной обороны. В ночь на 16 января российское оборонное ведомство сообщило об ударе по критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры Украины в ответ на атаки ВСУ. Согласно сообщению министерства, одной из пораженных структур стало крупнейшее подземное хранилище газа в городе Стрый Львовской области.
Факт атаки на инфраструктуру «Турецкого потока» подтвердил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар. По его словам, инцидент не оказал влияния на подачу газа.