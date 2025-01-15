Министр энергетики Турции подтвердил атаку на инфраструктуру «Турецкого потока»

По данным Минобороны РФ, 11 января со стороны Украины была предпринята попытка атаковать инфраструктуру компрессорной станции «Русская» в Гай-Кодзоре Краснодарского края, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток». Для нападения противник использовал девять беспилотных летательных аппаратов, все они были сбиты российскими силами противовоздушной обороны. Пострадавших среди обслуживающего персонала компрессорной станции не было, как и значительных повреждений. Минобороны назвало целью киевского режима прекратить поставки газа в страны Европы. Отмечалось, что станция осуществляет подачу газа в трубопровод «Турецкий поток» в штатном режиме.