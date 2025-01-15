Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Министр энергетики Турции подтвердил атаку на инфраструктуру «Турецкого потока»

Ведомости

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар подтвердил факт попытки атаковать инфраструктуру «Турецкого потока», по его словам, инцидент не повлиял на подачу газа. Слова чиновника приводит Turkey Today.

«После атаки подача газа не прерывалась. Газопровод продолжает поставлять газ с прежней мощностью», – заверил Байрактар, отвечая на вопросы журналистов в турецком парламенте.

По данным Минобороны РФ, 11 января со стороны Украины была предпринята попытка атаковать инфраструктуру компрессорной станции «Русская» в Гай-Кодзоре Краснодарского края, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток». Для нападения противник использовал девять беспилотных летательных аппаратов, все они были сбиты российскими силами противовоздушной обороны. Пострадавших среди обслуживающего персонала компрессорной станции не было, как и значительных повреждений. Минобороны назвало целью киевского режима прекратить поставки газа в страны Европы. Отмечалось, что станция осуществляет подачу газа в трубопровод «Турецкий поток» в штатном режиме.

13 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал попытку атаки на станцию «Русская» «новым, очень опасным для европейских потребителей звеном в цепи по организации и проведению диверсий на «Северном потоке», остановке транзита газа». 14 января министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США планируют вывести из строя «Турецкий поток» и одобряют теракты против энергетической инфраструктуры Евросоюза. По словам главы МИД РФ, они «науськивают своих украинских клиентов», чтобы после взрыва «Северного потока» вывести из строя «Турецкий поток».

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных