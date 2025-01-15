Министр энергетики Турции подтвердил атаку на инфраструктуру «Турецкого потока»
Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар подтвердил факт попытки атаковать инфраструктуру «Турецкого потока», по его словам, инцидент не повлиял на подачу газа. Слова чиновника приводит Turkey Today.
«После атаки подача газа не прерывалась. Газопровод продолжает поставлять газ с прежней мощностью», – заверил Байрактар, отвечая на вопросы журналистов в турецком парламенте.
По данным Минобороны РФ, 11 января со стороны Украины была предпринята попытка атаковать инфраструктуру компрессорной станции «Русская» в Гай-Кодзоре Краснодарского края, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток». Для нападения противник использовал девять беспилотных летательных аппаратов, все они были сбиты российскими силами противовоздушной обороны. Пострадавших среди обслуживающего персонала компрессорной станции не было, как и значительных повреждений. Минобороны назвало целью киевского режима прекратить поставки газа в страны Европы. Отмечалось, что станция осуществляет подачу газа в трубопровод «Турецкий поток» в штатном режиме.
13 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал попытку атаки на станцию «Русская» «новым, очень опасным для европейских потребителей звеном в цепи по организации и проведению диверсий на «Северном потоке», остановке транзита газа». 14 января министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США планируют вывести из строя «Турецкий поток» и одобряют теракты против энергетической инфраструктуры Евросоюза. По словам главы МИД РФ, они «науськивают своих украинских клиентов», чтобы после взрыва «Северного потока» вывести из строя «Турецкий поток».