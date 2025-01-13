Песков назвал опасной попытку ВСУ атаковать инфраструктуру «Турецкого потока»ПВО сбила девять украинских БПЛА
Попытка атаки на компрессорную станцию «Русская» в Гай-Кодзоре Краснодарского края – «новое, очень опасное для европейских потребителей звено в цепи по организации и проведению диверсий на «Северном потоке», остановке транзита газа». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова приводятся в Telegram-канале Кремля.
«По сути, это является продолжением линии энергетического терроризма, которой придерживается Киев», – сказал Песков, добавив, что бенефициарами всего этого являются США, которые последовательно наращивают поставки сжиженного газа на европейские рынки по завышенным ценам.
11 января со стороны Украины была предпринята попытка атаковать инфраструктуру компрессорной станции «Русская» в Гай-Кодзоре, обеспечивающей подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток», сообщило Минобороны. Противник использовал для нападения девять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Российское ведомство назвало целью киевского режима прекратить поставки газа в страны Европы. Средства противовоздушной обороны сбили все украинские беспилотники.
Обошлось без разрушений и пострадавших среди обслуживающего персонала компрессорной станции. Из-за падения осколков одного из дронов были незначительно повреждены здание и оборудование газоизмерительной станции на территории «Русской». Сейчас станция осуществляет подачу газа в трубопровод «Турецкий поток» в штатном режиме.