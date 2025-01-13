Песков назвал опасной попытку ВСУ атаковать инфраструктуру «Турецкого потока»

Попытка атаки на компрессорную станцию «Русская» в Гай-Кодзоре Краснодарского края – «новое, очень опасное для европейских потребителей звено в цепи по организации и проведению диверсий на «Северном потоке», остановке транзита газа». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова приводятся в Telegram-канале Кремля.