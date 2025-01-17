Евросоюз может привлечь короля Бельгии для продления санкций против РФ

Он заключается в том, что часть активов находится в центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear в Бельгии. Согласно указу 1944 г. король Филипп может запретить передачу активов из страны. С помощью этого решения удастся сохранить замороженные российские государственные активы в Бельгии. При этом Euroclear и дворец короля Бельгии от комментариев отказались.