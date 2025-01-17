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Евросоюз может привлечь короля Бельгии для продления санкций против РФ

Ведомости

Евросоюз (ЕС) разрабатывает план обхода предполагаемого вето Венгрии для продления санкций против России. Для этого ЕС рассматривает возможность использовать бельгийский декрет от 1944 г. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может наложить вето на продление санкций против России и на сохранение замороженных активов РФ в ЕС. На данный момент идет обсуждение этого решения. В случае если Орбан наложит вето, ЕС придумали обходной вариант для продления санкций.

Он заключается в том, что часть активов находится в центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear в Бельгии. Согласно указу 1944 г. король Филипп может запретить передачу активов из страны. С помощью этого решения удастся сохранить замороженные российские государственные активы в Бельгии. При этом Euroclear и дворец короля Бельгии от комментариев отказались.

20 декабря Орбан заявил лидерам Европейского союза, что хочет дождаться инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, прежде чем принимать решение о продлении санкций блока против России.

15 декабря министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто рассказал, что Орбан планировал поговорить по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, но получил отказ, что стало «жестом, абсолютно беспрецедентным в дипломатии».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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