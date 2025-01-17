Евросоюз может привлечь короля Бельгии для продления санкций против РФ
Евросоюз (ЕС) разрабатывает план обхода предполагаемого вето Венгрии для продления санкций против России. Для этого ЕС рассматривает возможность использовать бельгийский декрет от 1944 г. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
Отмечается, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может наложить вето на продление санкций против России и на сохранение замороженных активов РФ в ЕС. На данный момент идет обсуждение этого решения. В случае если Орбан наложит вето, ЕС придумали обходной вариант для продления санкций.
Он заключается в том, что часть активов находится в центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear в Бельгии. Согласно указу 1944 г. король Филипп может запретить передачу активов из страны. С помощью этого решения удастся сохранить замороженные российские государственные активы в Бельгии. При этом Euroclear и дворец короля Бельгии от комментариев отказались.
20 декабря Орбан заявил лидерам Европейского союза, что хочет дождаться инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, прежде чем принимать решение о продлении санкций блока против России.
15 декабря министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто рассказал, что Орбан планировал поговорить по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, но получил отказ, что стало «жестом, абсолютно беспрецедентным в дипломатии».