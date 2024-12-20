Орбан отложил вопрос о продлении санкций против РФ до инаугурации Трампа
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил лидерам Европейского союза, что хочет дождаться инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, прежде чем принимать решение о продлении санкций блока против России. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.
ЕС ввел 15 раундов санкций против Москвы, которые необходимо продлевать каждые шесть месяцев. Следующее продление должно произойти в конце января, через 11 дней после того, как Трамп будет приведен к присяге. Для продления требуется единогласная поддержка 27 стран-членов, что может позволить Орбану наложить вето.
ЕС опасается, что Трамп, который заявил, что может сократить или вовсе прекратить поддержку Украины со стороны США, заключит сделку с президентом России Владимиром Путиным. Возражение Орбана подтвердило основное опасение европейских лидеров: венгерский лидер может в партнерстве с Трампом разрушить единство блока в вопросе финансовой и военной поддержки Украины.
11 декабря Орбан в ходе разговора с Путиным предложил осуществить крупный обмен пленными, а также объявить о рождественском прекращении огня. Это предложение в Киеве отвергли. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров и неоднократно заявляла о готовности к их возобновлению на базе стамбульских договоренностей 2022 г.
15 декабря министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто рассказал, что Орбан планировал поговорить по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, но получил отказ, что стало «жестом, абсолютно беспрецедентным в дипломатии».