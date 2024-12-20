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Орбан отложил вопрос о продлении санкций против РФ до инаугурации Трампа

Ведомости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил лидерам Европейского союза, что хочет дождаться инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, прежде чем принимать решение о продлении санкций блока против России. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

ЕС ввел 15 раундов санкций против Москвы, которые необходимо продлевать каждые шесть месяцев. Следующее продление должно произойти в конце января, через 11 дней после того, как Трамп будет приведен к присяге. Для продления требуется единогласная поддержка 27 стран-членов, что может позволить Орбану наложить вето.

ЕС опасается, что Трамп, который заявил, что может сократить или вовсе прекратить поддержку Украины со стороны США, заключит сделку с президентом России Владимиром Путиным. Возражение Орбана подтвердило основное опасение европейских лидеров: венгерский лидер может в партнерстве с Трампом разрушить единство блока в вопросе финансовой и военной поддержки Украины.

11 декабря Орбан в ходе разговора с Путиным предложил осуществить крупный обмен пленными, а также объявить о рождественском прекращении огня. Это предложение в Киеве отвергли. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров и неоднократно заявляла о готовности к их возобновлению на базе стамбульских договоренностей 2022 г.

15 декабря министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто рассказал, что Орбан планировал поговорить по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, но получил отказ, что стало «жестом, абсолютно беспрецедентным в дипломатии».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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