Энергетическую стратегию РФ до 2050 года могут утвердить в I квартале
Энергетическую стратегию РФ до 2050 г. могут утвердить в I квартале 2025 г. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов, передает ТАСС.
Как заявил Шульгинов, документ в настоящее время рассматривается в ФОИВах. Кроме того, документ синхронизируется с генеральной схемой по развитию электроэнергетики, чтобы не возникло противоречий, пояснил председатель.
В конце ноября стало известно, что в рамках подготовки новой энергетической стратегии до 2050 г. инвестиции в добычу нефти в России вырастут к 2050 г. в 1,8 раза относительно уровня 2023 г. и достигнут 4,5 трлн руб.
Речь шла о том, чтобы увеличить долю угольной генерации в энергобалансе страны до 15% с нынешних 13%. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев подчеркивал, что в последние годы на мировую угольную отрасль оказывалось «очень большое давление». При этом, как сообщается в документе, ранее один из рассматриваемых сценариев развития энергетики предполагал снижение доли угля в генерации до 9,8% к 2035 г. и 4,9% к 2050 г.