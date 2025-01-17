Энергетическую стратегию РФ до 2050 года могут утвердить в I квартале

Речь шла о том, чтобы увеличить долю угольной генерации в энергобалансе страны до 15% с нынешних 13%. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев подчеркивал, что в последние годы на мировую угольную отрасль оказывалось «очень большое давление». При этом, как сообщается в документе, ранее один из рассматриваемых сценариев развития энергетики предполагал снижение доли угля в генерации до 9,8% к 2035 г. и 4,9% к 2050 г.