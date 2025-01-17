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Энергетическую стратегию РФ до 2050 года могут утвердить в I квартале

Ведомости

Энергетическую стратегию РФ до 2050 г. могут утвердить в I квартале 2025 г. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов, передает ТАСС.

Как заявил Шульгинов, документ в настоящее время рассматривается в ФОИВах. Кроме того, документ синхронизируется с генеральной схемой по развитию электроэнергетики, чтобы не возникло противоречий, пояснил председатель.

В конце ноября стало известно, что в рамках подготовки новой энергетической стратегии до 2050 г. инвестиции в добычу нефти в России вырастут к 2050 г. в 1,8 раза относительно уровня 2023 г. и достигнут 4,5 трлн руб.

Речь шла о том, чтобы увеличить долю угольной генерации в энергобалансе страны до 15% с нынешних 13%. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев подчеркивал, что в последние годы на мировую угольную отрасль оказывалось «очень большое давление». При этом, как сообщается в документе, ранее один из рассматриваемых сценариев развития энергетики предполагал снижение доли угля в генерации до 9,8% к 2035 г. и 4,9% к 2050 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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