Путин и Пезешкиан начали переговоры в Кремле

Путин и Пезешкиан начали переговоры в КремлеПосле встречи ожидается подписание договора между РФ и Ираном о стратегическом партнерстве
Президент РФ Владимир Путин и президент РФ Масуд Пезешкиан начали переговоры в Кремле.
Открывая встречу, Путин заявил, что визит Пезешкиана имеет особое значение, потому что лидеры двух стран не только обсудят все направления сотрудничества, но и подпишут большой договор между Россией и Ираном о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
«Мы давно над ним работали, и мне очень приятно, что эта работа завершена. Это важно, потому что это даст возможность нам придать дополнительный импульс практически по всем направлениям нашей экономики. Уверен, это будет способствовать и дальнейшему развитию торгово-экономических связей», – подчеркнул российский лидер.
17 января президент Ирана прибыл в Россию с официальным визитом. На переговорах Путина и Пезешкиана было заявлено обсуждение ключевых вопросоа глобальной и региональной повестки дня. Среди них, в том числе, развитие ситуации на Ближнем Востоке.
Российский и иранский лидеры также подпишут договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами по итогам переговоров. Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков также подтвердил, что по итогам переговоров лидеры проведут пресс-конференцию.