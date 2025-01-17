Путин и Пезешкиан начали переговоры в Кремле

«Мы давно над ним работали, и мне очень приятно, что эта работа завершена. Это важно, потому что это даст возможность нам придать дополнительный импульс практически по всем направлениям нашей экономики. Уверен, это будет способствовать и дальнейшему развитию торгово-экономических связей», – подчеркнул российский лидер.