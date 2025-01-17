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Путин и Пезешкиан начали переговоры в Кремле

После встречи ожидается подписание договора между РФ и Ираном о стратегическом партнерстве
Ведомости

Президент РФ Владимир Путин и президент РФ Масуд Пезешкиан начали переговоры в Кремле.

Открывая встречу, Путин заявил, что визит Пезешкиана имеет особое значение, потому что лидеры двух стран не только обсудят все направления сотрудничества, но и подпишут большой договор между Россией и Ираном о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

«Мы давно над ним работали, и мне очень приятно, что эта работа завершена. Это важно, потому что это даст возможность нам придать дополнительный импульс практически по всем направлениям нашей экономики. Уверен, это будет способствовать и дальнейшему развитию торгово-экономических связей», – подчеркнул российский лидер.

17 января президент Ирана прибыл в Россию с официальным визитом. На переговорах Путина и Пезешкиана было заявлено обсуждение ключевых вопросоа глобальной и региональной повестки дня. Среди них, в том числе, развитие ситуации на Ближнем Востоке.

Российский и иранский лидеры также подпишут договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами по итогам переговоров. Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков также подтвердил, что по итогам переговоров лидеры проведут пресс-конференцию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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