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Губернатор Приамурья предложил отменить визы для туристов из КНР

Ведомости

Безвизовый режим следует ввести для туристов из Китая, которые приезжают в Благовещенск, заявил губернатор Амурской области Василий Орлов в своем Telegram-канале.

Власти региона выступили с таким предложением на «январских слушаниях» с участием вице-премьера, полномочного представителя в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, в рамках которых главы 11 дальневосточных регионов докладывают о развитии территорий. Амурская область, как напомнил Орлов, является одним из лидеров по приему китайских туристов в России. По его словам, скоро откроется движение легковых автомобилей по международному мосту и пассажиров по канатной дороге, благодаря чему поток туристов в регион «увеличится в разы».

«Среди них (предложений. – "Ведомости") – включение пунктов пропуска региона в перечень переходов Единой электронной визы и организация безвизового пребывания граждан Китая в Благовещенске», – написал губернатор.

Он добавил, что предложил также проработать совместно с авиакомпаниями запуск новых рейсов из Приамурья на Байкал, в Бурятию, на Сахалин, Камчатку и увеличить регулярность этих маршрутов.

Орлов 10 декабря прошлого года сообщил о запуске пассажирских автобусов по международному мосту через Амур. Он отмечал, что российские и китайские туристы смогут пересекать границу между Благовещенском и Хэйхэ круглый год. Планировалось, что ежедневно пункт пропуска «Кани-Курган» будет обслуживать до 800 туристов, а после завершения строительства постоянного пункта пропуска пересекать границу по международному мосту смогут до 5500 человек в сутки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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