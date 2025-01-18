Губернатор Приамурья предложил отменить визы для туристов из КНР
Безвизовый режим следует ввести для туристов из Китая, которые приезжают в Благовещенск, заявил губернатор Амурской области Василий Орлов в своем Telegram-канале.
Власти региона выступили с таким предложением на «январских слушаниях» с участием вице-премьера, полномочного представителя в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, в рамках которых главы 11 дальневосточных регионов докладывают о развитии территорий. Амурская область, как напомнил Орлов, является одним из лидеров по приему китайских туристов в России. По его словам, скоро откроется движение легковых автомобилей по международному мосту и пассажиров по канатной дороге, благодаря чему поток туристов в регион «увеличится в разы».
«Среди них (предложений. – "Ведомости") – включение пунктов пропуска региона в перечень переходов Единой электронной визы и организация безвизового пребывания граждан Китая в Благовещенске», – написал губернатор.
Он добавил, что предложил также проработать совместно с авиакомпаниями запуск новых рейсов из Приамурья на Байкал, в Бурятию, на Сахалин, Камчатку и увеличить регулярность этих маршрутов.
Орлов 10 декабря прошлого года сообщил о запуске пассажирских автобусов по международному мосту через Амур. Он отмечал, что российские и китайские туристы смогут пересекать границу между Благовещенском и Хэйхэ круглый год. Планировалось, что ежедневно пункт пропуска «Кани-Курган» будет обслуживать до 800 туристов, а после завершения строительства постоянного пункта пропуска пересекать границу по международному мосту смогут до 5500 человек в сутки.