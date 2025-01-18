Губернатор Приамурья предложил отменить визы для туристов из КНР

Власти региона выступили с таким предложением на «январских слушаниях» с участием вице-премьера, полномочного представителя в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, в рамках которых главы 11 дальневосточных регионов докладывают о развитии территорий. Амурская область, как напомнил Орлов, является одним из лидеров по приему китайских туристов в России. По его словам, скоро откроется движение легковых автомобилей по международному мосту и пассажиров по канатной дороге, благодаря чему поток туристов в регион «увеличится в разы».