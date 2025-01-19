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Медведев: нормализация отношений России и США в сложившихся реалиях невозможна

Ведомости

Полная нормализация отношений России и США затянется на десятилетия, а в сложившихся реалиях она «в принципе невозможна», считает зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Об этом он написал в своем Telegram-канале, где подвел итоги президентства Джо Байдена.

Уходящий со своего поста президент США проявлял «нездоровый интерес» к Украине, который, по словам Медведева, политик объяснил поручением экс-президента Барака Обамы. Постепенно это поручение превратилось в одержимость и в этом превращении сыграли роль «большие политические ошибки, банальная коррупция» и незнание истории, считает зампред Совбеза. По сути Байден, продолжает Медведев, «развязал войну» коллективного Запада с Россией, которая выгодна США в экономическом плане, но теперь существует реальная угроза «фатального конфликта», к чему американский президент оказался не готов.

«В результате демократы с треском проиграли выборы. Если беда Байдена в его неадекватности, то вина его администрации в том, что на российском треке она сознательно оставила очень тяжелое кризисное наследство своим преемникам», – написал зампред Совбеза. 

Последствия решений Байдена будут проявляться долго, а потом общаться Москве и Вашингтону будет «предельно трудно» – полная нормализация российско-американских отношений затянется на десятилетия, считает Медведев. «Хотя, по моему мнению, в сложившихся реалиях она в принципе невозможна. И совсем откровенно – непонятно, нужна ли она вообще…» – заключил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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