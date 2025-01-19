Медведев: нормализация отношений России и США в сложившихся реалиях невозможна
Полная нормализация отношений России и США затянется на десятилетия, а в сложившихся реалиях она «в принципе невозможна», считает зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Об этом он написал в своем Telegram-канале, где подвел итоги президентства Джо Байдена.
Уходящий со своего поста президент США проявлял «нездоровый интерес» к Украине, который, по словам Медведева, политик объяснил поручением экс-президента Барака Обамы. Постепенно это поручение превратилось в одержимость и в этом превращении сыграли роль «большие политические ошибки, банальная коррупция» и незнание истории, считает зампред Совбеза. По сути Байден, продолжает Медведев, «развязал войну» коллективного Запада с Россией, которая выгодна США в экономическом плане, но теперь существует реальная угроза «фатального конфликта», к чему американский президент оказался не готов.
«В результате демократы с треском проиграли выборы. Если беда Байдена в его неадекватности, то вина его администрации в том, что на российском треке она сознательно оставила очень тяжелое кризисное наследство своим преемникам», – написал зампред Совбеза.
Последствия решений Байдена будут проявляться долго, а потом общаться Москве и Вашингтону будет «предельно трудно» – полная нормализация российско-американских отношений затянется на десятилетия, считает Медведев. «Хотя, по моему мнению, в сложившихся реалиях она в принципе невозможна. И совсем откровенно – непонятно, нужна ли она вообще…» – заключил он.