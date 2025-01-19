Медведев: нормализация отношений России и США в сложившихся реалиях невозможна

Уходящий со своего поста президент США проявлял «нездоровый интерес» к Украине, который, по словам Медведева, политик объяснил поручением экс-президента Барака Обамы. Постепенно это поручение превратилось в одержимость и в этом превращении сыграли роль «большие политические ошибки, банальная коррупция» и незнание истории, считает зампред Совбеза. По сути Байден, продолжает Медведев, «развязал войну» коллективного Запада с Россией, которая выгодна США в экономическом плане, но теперь существует реальная угроза «фатального конфликта», к чему американский президент оказался не готов.