Армия Израиля ударила по ряду объектов боевиков в Газе

Соглашение между Израилем и «Хамасом» было подписано в Дохе 16 января. Всего в течение первой 42-дневной фазы соглашения должны быть освобождены 33 израильских заложника в обмен на сотни палестинских заключенных. В их число вошел и россиянин Александр Труфанов. По данным СМИ, в Газе удерживаются 98 пленных, из которых 94 человека были захвачены во время нападения радикальной группировки на Израиль 7 октября 2023 г., а четверо удерживаются в анклаве с 2014 г.