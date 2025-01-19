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Армия Израиля ударила по ряду объектов боевиков в Газе

Ведомости

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает действовать в секторе Газа и наносить удары по террористическим объектам, сообщает Telegram-канал армии. По информации военных, группировка «Хамас» к утру все еще не выполнила свои обязательства по соглашению и не предоставила имена освобожденных женщин-заложниц.

19 января артиллерия и авиация ЦАХАЛ атаковали ряд целей в северной и центральной части Газы, говорится в сообщении ЦАХАЛ. Там подчеркнули, что израильская армия остается готовой к обороне и наступлению и не допустит причинения вреда гражданам Израиля.

Армия также опубликовала заявление представителя ЦАХАЛ контр-адмирала Даниэля Хагари. 

«По состоянию на сегодняшнее утро “Хамас” не выполнил свои обязательства и, вопреки соглашению, не предоставил государству Израиль имена вернувшихся женщин-заложниц. Прекращение огня не вступит в силу до тех пор, пока “Хамас” не выполнит свои обязательства», – говорится в заявлении.

Соглашение о прекращении огня в Газе и освобождении израильских заложников должно было начать действовать в 8:30 (09:30 мск) 19 января. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху предупредил, что прекращение огня в секторе Газа не вступит в силу, пока Израиль не получит список освобожденных заложников, который обязалась предоставить палестинская группировка.

Хагари добавил, что Армия обороны Израиля привержена возвращению всех заложников и продолжит прилагать усилия для этого как «посредством оперативных и разведывательных действий», так и в рамках соглашения. По его словам, военные продолжат действовать в районе сектора Газа до тех пор, пока «Хамас» не выполнит свои обязательства.

Соглашение между Израилем и «Хамасом» было подписано в Дохе 16 января. Всего в течение первой 42-дневной фазы соглашения должны быть освобождены 33 израильских заложника в обмен на сотни палестинских заключенных. В их число вошел и россиянин Александр Труфанов. По данным СМИ, в Газе удерживаются 98 пленных, из которых 94 человека были захвачены во время нападения радикальной группировки на Израиль 7 октября 2023 г., а четверо удерживаются в анклаве с 2014 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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