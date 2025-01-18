Израиль освободит 1890 палестинских заключенных в обмен на 33 заложника
Израиль освободит более 1890 палестинских заключенных в обмен на удерживаемых боевиками радикальной группировки «Хамас» 33 израильских заложника в рамках первого этапа соглашения. Об этом сообщает МИД Египта на своей странице в Facebook
Во внешнеполитическом ведомстве подтвердили приверженность посредников обеспечению реализации сделки по сектору Газа в три этапа в согласованные сроки.
19 января премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская сторона до сих пор не получила от «Хамаса» список освобождаемых израильских пленных, передает канцелярия политика. Премьер предупредил, что без этого соглашение по Газе выполняться не будет и ответствененность за это несет исключительно радикальная группировка.
Официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари 18 января объявил, что соглашение о прекращении огня в Газе и освобождении израильских заложников начнет действовать в 8:30 (09:30 мск) 19 января. Вечером 17 января правительство Израиля одобрило соглашение с «Хамасом».
14 января МИД Катара сообщил, что непрямые переговоры между Израилем и «Хамасом» находятся на финальной стадии. Соглашение между Израилем и палестинской группировкой было подписано в Дохе 16 января. Нетаньяху опубликовал заявление, в котором поблагодарил переговорную группу и уточнил, что семьи пленных проинформированы о соглашении.
Военные действия в секторе Газа начались после обострения конфликта 7 октября 2023 г. В этот день боевики «Хамаса» напали на южные районы Израиля, в результате чего были убиты свыше 1200 человек и более 200 взяты в плен. В ответ израильские военные начали операцию «Железные мечи». По утверждениям минздрава анклава, число погибших за время боев превысило 46 800 человек.