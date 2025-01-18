Израиль освободит 1890 палестинских заключенных в обмен на 33 заложника

Военные действия в секторе Газа начались после обострения конфликта 7 октября 2023 г. В этот день боевики «Хамаса» напали на южные районы Израиля, в результате чего были убиты свыше 1200 человек и более 200 взяты в плен. В ответ израильские военные начали операцию «Железные мечи». По утверждениям минздрава анклава, число погибших за время боев превысило 46 800 человек.