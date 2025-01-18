Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Израиль освободит 1890 палестинских заключенных в обмен на 33 заложника

Ведомости

Израиль освободит более 1890 палестинских заключенных в обмен на удерживаемых боевиками радикальной группировки «Хамас» 33 израильских заложника в рамках первого этапа соглашения. Об этом сообщает МИД Египта на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Во внешнеполитическом ведомстве подтвердили приверженность посредников обеспечению реализации сделки по сектору Газа в три этапа в согласованные сроки.

19 января премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская сторона до сих пор не получила от «Хамаса» список освобождаемых израильских пленных, передает канцелярия политика. Премьер предупредил, что без этого соглашение по Газе выполняться не будет и ответствененность за это несет исключительно радикальная группировка.

Официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари 18 января объявил, что соглашение о прекращении огня в Газе и освобождении израильских заложников начнет действовать в 8:30 (09:30 мск) 19 января. Вечером 17 января правительство Израиля одобрило соглашение с «Хамасом».

14 января МИД Катара сообщил, что непрямые переговоры между Израилем и «Хамасом» находятся на финальной стадии. Соглашение между Израилем и палестинской группировкой было подписано в Дохе 16 января. Нетаньяху опубликовал заявление, в котором поблагодарил переговорную группу и уточнил, что семьи пленных проинформированы о соглашении.

Военные действия в секторе Газа начались после обострения конфликта 7 октября 2023 г. В этот день боевики «Хамаса» напали на южные районы Израиля, в результате чего были убиты свыше 1200 человек и более 200 взяты в плен. В ответ израильские военные начали операцию «Железные мечи». По утверждениям минздрава анклава, число погибших за время боев превысило 46 800 человек.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных