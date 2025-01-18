Соглашение о прекращении огня в секторе Газа начнет действовать утром 19 января

33 израильских заложника обменяют на сотни палестинских заключенных

Всего в течение первой 42-дневной фазы соглашения должны быть освобождены 33 израильских заложника в обмен на сотни палестинских заключенных. В их число вошел и россиянин Александр Труфанов. По данным СМИ, в Газе удерживаются 98 пленных, из которых 94 человека были захвачены во время нападения радикальной группировки на Израиль 7 октября 2023 г., а четверо удерживаются в анклаве с 2014 г.

После голосования кабмина израильское министерство юстиции опубликовало список 735 палестинских задержанных и заключенных, которые должны быть освобождены в ходе первой фазы соглашения о прекращении огня.

В список вошли, как отмечает The Times of Israel, террористы, отбывающие пожизненное заключение за убийства, среди которых члены палестинских движений «Хамас», «Исламский джихад» и «Фатх». В списке также женщины и дети, содержащиеся в израильских тюрьмах.

Одно из главных имен списка – боевик «Фатх» Закария Зубейди, который сбежал из тюрьмы строгого режима на севере Израиля в 2021 г. и был позже снова отправлен под стражу.