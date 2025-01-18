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Соглашение о прекращении огня в секторе Газа начнет действовать утром 19 января

В рамках первого этапа соглашения «Хамас» должен освободить 33 заложника
Полина Худякова
Government Press Office of Israel
Government Press Office of Israel

Соглашение о прекращении огня в секторе Газа начнет действовать в 8:30 по местному времени (09:30 мск) 19 января, сообщил в Х официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари. Израиль и палестинская группировка «Хамас» на этой неделе подписали соглашение, которое призвано остановить боевые действие в анклаве и вернуть удерживаемых в Газе заложников.

«По согласованию сторон соглашения и посредников прекращение огня в секторе Газа начнется в 8:30 утра в воскресенье, 19 января, по местному времени в Газе. Мы рекомендуем жителям соблюдать меры предосторожности, проявлять максимальную осторожность и ждать указаний от официальных источников», – написал он.

Правительство Израиля вечером 17 января одобрило соглашение с палестинским «Хамасом» о прекращении огня и освобождении заложников в секторе Газа. The Times of Israel со ссылкой на заявление офиса израильского премьер-министра Беньямина Нетаньяху уточняла, что сделка вступит в силу 19 января, когда будут освобождены первые три израильских заложника.

33 израильских заложника обменяют на сотни палестинских заключенных

Всего в течение первой 42-дневной фазы соглашения должны быть освобождены 33 израильских заложника в обмен на сотни палестинских заключенных. В их число вошел и россиянин Александр Труфанов. По данным СМИ, в Газе удерживаются 98 пленных, из которых 94 человека были захвачены во время нападения радикальной группировки на Израиль 7 октября 2023 г., а четверо удерживаются в анклаве с 2014 г.
После голосования кабмина израильское министерство юстиции опубликовало список 735 палестинских задержанных и заключенных, которые должны быть освобождены в ходе первой фазы соглашения о прекращении огня.
В список вошли, как отмечает The Times of Israel, террористы, отбывающие пожизненное заключение за убийства, среди которых члены палестинских движений «Хамас», «Исламский джихад» и «Фатх». В списке также женщины и дети, содержащиеся в израильских тюрьмах.
Одно из главных имен списка – боевик «Фатх» Закария Зубейди, который сбежал из тюрьмы строгого режима на севере Израиля в 2021 г. и был позже снова отправлен под стражу.

14 января МИД Катара, выступающий посредником, сообщил, что непрямые переговоры между Израилем и палестинской группировкой «Хамас» о прекращении огня и освобождении заложников находятся на финальной стадии. Соглашение между Израилем и «Хамасом» было подписано в Дохе 16 января.

Нетаньяху опубликовал заявление, в котором выразил благодарность переговорной группе, а также подтвердил, что семьи заложников были проинформированы о соглашении. Кроме того, координатор по делам военнопленных и пропавших без вести начал подготовку к приему вернувшихся заложников в стране.

Бои в Газе продолжаются после обострения конфликта 7 октября 2023 г. В этот день боевики «Хамаса» напали на южные районы Израиля, в результате чего были убиты более 1200 человек и свыше 200 взяты в плен. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи». По утверждениям минздрава анклава, количество погибших в ходе боев превысило 46 500 человек.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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