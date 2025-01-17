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В Дохе подписано официальное соглашение по Газе между Израилем и «Хамасом»

В канцелярии Нетаньяху подтвердили сделку о прекращении огня и освобождении заложников
Дарья Снегова
WAFA
WAFA

Соглашение между Израилем и палестинским «Хамасом» об освобождении заложников, удерживаемых в Газе, и о прекращении огня официально подписано участниками переговоров в Дохе 16 января. Ожидается, что израильское правительство проголосует по нему только к вечеру 18 января. Об этом со ссылкой на два осведомленных источника сообщает портал Axios.

Кабинет министров Израиля по вопросам безопасности должен был собраться в утром 16 января, чтобы проголосовать за соглашение, но несколько разногласий, возникших в последнюю минуту на переговорах в Дохе, отсрочили официальное подписание соглашения. Согласно израильскому законодательству, палестинские заключенные не могут быть освобождены из тюрьмы без одобрения правительства. Если сделка будет одобрена, у общественности будет 24 часа на то, чтобы подать апелляцию в суд.

The Jerusalem Post пишет, что канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердила подписание соглашения об освобождении заложников и прекращении огня в Газе представителями Израиля, «Хамас», США и Катара.

Нетаньяху опубликовал заявление, в котором выразил благодарность переговорной группе, а также подтвердил, что семьи заложников были проинформированы о соглашении. Кроме того, координатор по делам военнопленных и пропавших без вести начал подготовку к приёму вернувшихся заложников в стране.

«Государство Израиль стремится достичь всех целей войны, включая возвращение всех наших похищенных людей – как живых, так и мертвых», – говорится в заявлении.

Правительство должно проголосовать по сделке к вечеру 18 января, что отложит освобождение первых трех заложников до 20 января, а не до 19 января, как изначально планировалось, отмечает издание.

Ожидается, что предстоящее голосование вызовет серьезное разногласие в правительстве Израиля: три министра – министр по делам диаспоры Авихай Чикли, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир и министр финансов Бецалель Смотрич – уже пообещали уйти в отставку, если противостояние между Израилем и «Хамасом» не продолжится.

Согласно условиям, которые были предварительно согласованы сторонами, перемирие должно вступить в силу 19 января и продлиться 42 дня. Также оно подразумевает обмен заложниками и пленными. И хотя кабинет министров Израиля днем 16 января отказался собраться, чтобы рассмотреть соглашение, обвинив палестинское движение в попытке «в последнюю минуту» добиться новых уступок, жители разных стран уже начали праздновать возможное перемирие.

Боевые действия секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения «Хамаса» на территорию Израиля. 14 января МИД Катара, выступающий посредником, сообщил, что непрямые переговоры между Израилем и палестинской группировкой «Хамас» о прекращении огня и освобождении заложников находятся на финальной стадии.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

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