В Дохе подписано официальное соглашение по Газе между Израилем и «Хамасом»

Кабинет министров Израиля по вопросам безопасности должен был собраться в утром 16 января, чтобы проголосовать за соглашение, но несколько разногласий, возникших в последнюю минуту на переговорах в Дохе, отсрочили официальное подписание соглашения. Согласно израильскому законодательству, палестинские заключенные не могут быть освобождены из тюрьмы без одобрения правительства. Если сделка будет одобрена, у общественности будет 24 часа на то, чтобы подать апелляцию в суд.