Приведет ли сделка между «Хамас» и Израилем к прекращению огня в Газе

Приведет ли сделка между «Хамас» и Израилем к прекращению огня в ГазеИзраиль обвиняет исламистов в срыве соглашения, они эти обвинения отвергают
Израиль обвинил палестинское движение «Хамас» в попытках саботировать соглашение о прекращении огня в секторе Газа и обмене заложников, что препятствует заключению перемирия, говорится в заявлении канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху, чье сообщение 16 января опубликовал его советник Дмитрий Гендельман в Telegram-канале. Согласно заявлению, израильская сторона не назначит дату заседания кабинета министров для одобрения сделки до тех пор, пока посредники (США, Египет и Катар) не подтвердят, что исламисты согласны со всеми пунктами сделки. Член политбюро «Хамас» Иззат ар-Рашк отверг эти обвинения и заявил, что движение намерено придерживаться соглашения о перемирии.
Обвинения израильской стороны последовали спустя несколько часов после того, еврейское государство и «Хамас» при посредничестве США, Египта и Катара достигли соглашения о прекращении огня в Газе. Как сообщил Гендельман в интервью ТАСС, «Хамас» добивается возможности самостоятельно определять список палестинских заключенных, освобождаемых израильской стороной в рамках сделки, «вопреки четкому пункту, предоставляющему Израилю право вето на освобождение террористов, являющихся символами террора».
Детали остальных пунктов мирного соглашения израильское правительство пока не обнародовало. Как передает The Times of Israel, проект договора предполагает прекращение огня на 42 дня. В течение этого времени израильские войска выведут свои войска из населенных пунктов в секторе Газа в приграничные районы, будет увеличен поток гуманитарных грузов в анклав, а палестинские беженцы начнут постепенно возвращаться в свои дома. В это время «Хамас» в обмен на 110 палестинских заключенных, отбывающих пожизненное заключение в израильских тюрьмах, освободит первых 33 израильтян. Всего Израиль освободит 1000 палестинцев. Детали последующих этапов представители Израиля и «Хамас» согласуют позднее. Соглашение вступит в силу 19 января.
Сразу после заключения сделки один из лидеров «Хамас» – Халиль аль-Хайя назвал мирное соглашение «поражением еврейского государства». В свою очередь, в Израиле крайне правые министры Бецалель Смотрич и Итамар Бен-Гвир осудили сделку и пригрозили выходом из правительства, если война прекратится.
Вероятность политического кризиса в Израиле из-за соглашения с «Хамас» достаточно высока, говорит научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Людмила Самарская. С одной стороны, правые заинтересованы в сохранении коалиции с Нетаньяху, так как сложно представить, что эти партии смогут войти в другое правительство. С другой – если Израиль не продолжит боевые действия, они рискуют потерять часть своего электората, отмечает эксперт: «Поэтому правые оказывают давление на Нетаньяху. При этом ради сделки с «Хамас» оппозиция готова поддержать нынешние власти даже в случае выхода правых».
В то же время уходящий президент США Джо Байден и недавно избранный глава Белого дома Дональд Трамп приветствовали заключение сделки по Газе и оба попытались записать его результаты себе в заслуги. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи поздравил «Хамас» с победой и с «отступлением сионистского образования», передает его пресс-служба. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что говорить о сделке между «Хамас» и Израилем пока преждевременно.
В текущих условиях установление долгосрочного перемирия в Газе маловероятно, считает программный менеджер Российского совета по международным делам Иван Бочаров. Нарушения режима прекращения огня могут происходить как со стороны израильских военных, так и со стороны палестинских движений, считает он. Кроме того, соглашение не затрагивает вопрос о послевоенном управлении Газы. Без альтернативы правлению «Хамас» в Газе сложно представить, каким образом еще будут реализованы вопросы обеспечения безопасности Израиля, соглашается Самарская.