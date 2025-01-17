Приведет ли сделка между «Хамас» и Израилем к прекращению огня в Газе

Детали остальных пунктов мирного соглашения израильское правительство пока не обнародовало. Как передает The Times of Israel, проект договора предполагает прекращение огня на 42 дня. В течение этого времени израильские войска выведут свои войска из населенных пунктов в секторе Газа в приграничные районы, будет увеличен поток гуманитарных грузов в анклав, а палестинские беженцы начнут постепенно возвращаться в свои дома. В это время «Хамас» в обмен на 110 палестинских заключенных, отбывающих пожизненное заключение в израильских тюрьмах, освободит первых 33 израильтян. Всего Израиль освободит 1000 палестинцев. Детали последующих этапов представители Израиля и «Хамас» согласуют позднее. Соглашение вступит в силу 19 января.