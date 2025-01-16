Что пишут зарубежные СМИ о перемирии между Израилем и «Хамасом»

«Президент Джо Байден не был в восторге от основного вопроса, связанного с этим соглашением о прекращении огня. «Это что, шутка?» – сказал он, когда его спросили, кто из президентов США, он или Дональд Трамп, заслуживает похвалы за то, что удалось заключить соглашение о прекращении огня. Он не мог отдать Трампу ни капли похвалы. Это был очевидный вопрос, учитывая, что несколькими часами ранее Трамп почти единолично взял на себя ответственность за прекращение огня. <…> И Байден, и Трамп должны приписать себе эту сделку. Беспрецедентное сотрудничество между уходящей и приходящей командами было критически важным. Но этого бы не произошло, если бы Трамп не собирался войти в Белый дом».