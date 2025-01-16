Что пишут зарубежные СМИ о перемирии между Израилем и «Хамасом»Пресса отмечает сотрудничество Трампа и Байдена по вопросу сектора Газа
Уходящий президент США Джо Байден 15 января выступил с обращением, в котором объявил о достигнутой сделке между Израилем и палестинским движением «Хамас» по прекращению огня в секторе Газа.
Она будет состоять из трех этапов, первый из них продлится шесть недель. Он включает полное и окончательное прекращение огня, вывод израильских войск из всех населенных пунктов Газы и освобождение ряда заложников, удерживаемых «Хамасом», включая женщин, пожилых людей и раненых. Израиль освободит сотни палестинских заключенных, а палестинские мирные жители смогут вернуться в свои районы во всех частях Газы. Также начнется поставка гуманитарной помощи в Газу. В течение следующих шести недель Израиль будет вести переговоры о необходимых договоренностях для перехода ко второму этапу, который предполагает «постепенное завершение войны», сказал Байден.
Второй этап подразумевает обмен живыми заложниками, включая мужчин-солдат, и вывод оставшихся израильских сил из Газы, а временное прекращение огня станет постоянным. На третьем этапе останки убитых заложников будут возвращены их семьям, и начнется крупномасштабный план восстановления Газы.
О том, что пишут мировые СМИ о перемирии между Израилем и «Хамас» – в материале «Ведомостей».
«Долгожданное соглашение было достигнуто отчасти благодаря сотрудничеству между президентом США Джо Байденом и избранным президентом США Дональдом Трампом, которые на время отложили взаимную вражду для достижения общей цели».
«Каждый президент был по-своему заинтересован в том, чтобы решить этот вопрос до дня инаугурации. Байден надеется, что сделка положит конец самой смертоносной войне в истории израильско-палестинского конфликта. <…> Для Трампа она снимет важный вопрос с повестки дня, освобождая его для реализации других задач».
«Объявление о достижении соглашения встречено с энтузиазмом в арабских странах. <…> Член политбюро «Хамаса» Халиль аль-Хайе поблагодарил Турцию, ЮАР, Алжир, Россию и Китай за их поддержку прав палестинцев и угнетенных в Газе. <…> В своем заявлении Хайе заявил, что Израиль не достиг ни одной из своих целей в войне, которую он ведет в секторе Газа с 7 октября 2023 г.».
«Выступление госсекретаря США Энтони Блинкена [накануне заключения мирного соглашения] показывает, насколько трудным будет путь к израильско-палестинскому миру. Приближающийся уход с поста позволил Блинкену говорить откровенно. И поэтому он больше говорил о препятствиях, а не о прорывах. Если бы речи политических лидеров могли истекать кровью, то речь Блинкена была бы красной. <…> Ясные комментарии Блинкена – подарок для тех, кто после ужасов Газы хочет отнестись к миру серьезно».
«Жертвы в конфликте были столь велики, а будущее Газы до сих пор столь неопределенно, что мало кто сможет утверждать, что война стоила того или что ее завершение принесет пользу безопасности Израиля в долгосрочной перспективе. Ущерб репутации Израиля нанесен на десятилетия вперед».
«Значительный прогресс был достигнут в вопросе о прекращении огня в Газе и освобождении заложников после того, как администрации Джо Байдена и Дональда Трампа начали работать сообща, чтобы убедить стороны в необходимости срочных мер, сообщил Reuters уходящий в отставку посол США в Израиле Джек Лью. <...> Лью отметил, что Байден уделил много времени этой сделке, поскольку срок его полномочий подходил к концу, и приветствовал участие Трампа, который заявил, что «будет ад на земле», если «Хамас» не освободит заложников до того, как он сменит Байдена 20 января».
«Байден ясно дал понять, что хочет, чтобы прекращение огня стало окончательным завершением боевых действий. Добиться этого будет непросто, не в последнюю очередь потому, что многие израильские политики хотят, чтобы война продолжалась до тех пор, пока "Хамас", признанный террористической организацией США и многими другими странами, не будет уничтожен как правящая сила в Газе».
«Президент Джо Байден не был в восторге от основного вопроса, связанного с этим соглашением о прекращении огня. «Это что, шутка?» – сказал он, когда его спросили, кто из президентов США, он или Дональд Трамп, заслуживает похвалы за то, что удалось заключить соглашение о прекращении огня. Он не мог отдать Трампу ни капли похвалы. Это был очевидный вопрос, учитывая, что несколькими часами ранее Трамп почти единолично взял на себя ответственность за прекращение огня. <…> И Байден, и Трамп должны приписать себе эту сделку. Беспрецедентное сотрудничество между уходящей и приходящей командами было критически важным. Но этого бы не произошло, если бы Трамп не собирался войти в Белый дом».
«Похоже, что "Хамас" никуда не денется. Возможно, его популярность даже вырастет после того, как он переживет войну и добьется освобождения заключенных. Военизированная группировка, основанная в конце 1980-х годов, глубоко укоренилась в палестинском обществе и имеет сильное влияние на оккупированном Западном берегу и в лагерях беженцев в Ливане. А в Газе альтернативы нет».
«Трамп направил своего представителя на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа для участия в переговорах в Дохе, и Уиткофф находился там в течение последних 96 часов переговоров, предшествовавших заключению сделки.
Высокопоставленный чиновник из администрации Байдена на брифинге для журналистов отметил, что Уиткофф помог заключить сделку, работая вместе с посланником Байдена Бреттом Макгерком, который находится в Дохе с 5 января».
«Если мы немного расширим картину, то увидим, что окончательная победа Израиля произошла не в Газе, а в Вашингтоне», – сказал бывший генеральный директор Министерства иностранных дел Израиля Алон Лиэль. Лиэль предположил, что Израиль, вероятно, договорился о прекращении противодействия США незаконным израильским поселениям на палестинских территориях в обмен на прекращение огня в Газе».
«Если все пройдет гладко, палестинцы, арабские государства и Израиль все равно должны будут договориться о видении послевоенной Газы. Это серьезная задача, требующая гарантий безопасности для Израиля и многомиллиардных инвестиций в восстановление.
Один из вопросов, на который нет ответа, – кто будет управлять Газой после войны. Израиль отвергает любое участие «Хамаса», который управляет Газой с 2007 г. и официально поклялся уничтожить Израиль. Но Израиль почти так же решительно выступает против правления Палестинской администрации, обвиняя ее в поддержке терроризма».
«Несмотря на всю радость, остается одно послевкусие: теперь именно популист Дональд Трамп добился прекращения войны – по крайней мере временно – до начала своего президентского срока. И в условиях, которые обсуждались почти ровно с мая 2024 г. С тех пор были убиты по меньшей мере восемь заложников, 122 израильских солдата и не менее 10 000 палестинцев.
Тот факт, что война продолжилась, во многом произошел благодаря премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, который рекламировал «полную победу» над «Хамасом», хотя руководство его собственной армии ясно дало понять, что ничего невозможно достичь военным путем в секторе Газа. Но Нетаньяху заблокировал соглашение с «Хамасом», опасаясь, что его коалиция рухнет и он потеряет свой пост. Мир по большей части стоял в стороне и наблюдал за его циничными оправданиями».