Прощальная речь Байдена: итоги президентства и предостереженияОн заявил, что гордится достигнутым за четыре года и пожелал удачи команде Трампа
Уходящий президент США Джо Байден выступил с прощальной речью, в которой подвел итоги своего президентского срока и предупредил об угрозах своей стране и демократии.
«Я горжусь тем, сколько мы достигли вместе для американского народа, и желаю успехов новому правительству», – заявил он.
Байден подчеркнул, что он обеспечил мирный и упорядоченный переход власти, и выразил уверенность в том, что Америка «находится в положении продолжать добиваться успеха».
Достигнутое оглашение между Израилем и Хамасом
Американский лидер, которому в ноябре исполнилось 82 года, и посвятивший более 50 лет госслужбе, свою речь к американским гражданам из Овального кабинета начал с упоминания достигнутого соглашения по прекращению огня в секторе Газа. Он подчеркнул, что план сделки был разработан его командой и будет реализовываться следующей администрацией.
«Сегодня, после восьми месяцев непрерывных переговоров, при моей администрации было достигнуто соглашение о прекращении огня и освобождении заложников между Израилем и Хамас, – сказал Байден. – Основы этого соглашения я изложил еще в мае этого года. Этот план был разработан и согласован моей командой и в основном будет реализован следующей администрацией».
Байден отметил, что он поручил своей команде полностью информировать новую администрацию. «Потому что так должно быть – работать вместе как американцы», – добавил он.
Ранее в среду, 15 января, Байден выступил с обращением, в котором объявил о достигнутой сделке между Израилем и палестинским движением «Хамас» и раскрыл ее детали.
Достигнутая сделка состоит из трех этапов.
Первый этап продлится шесть недель и включает прекращение огня, вывод израильских войск из всех населенных пунктов Газы, освобождение ряда заложников, удерживаемых «Хамасом», а также освобождение сотен палестинских заключенных. Также начнется поставка гуманитарной помощи в Газу.
Байден также рассказал, что второй этап подразумевает обмен живыми заложниками, включая мужчин-солдат и вывод оставшихся израильских сил из Газы, а временное прекращение огня станет постоянным. На третьем этапе ожидается, что останки убитых заложников будут возвращены их семьям, и начнется реализация крупномасштабного плана восстановления Газы.
Кто такие американцы?
Байден поделился в начале своего обращения , что он много думал о том, кто такие американцы и кем они должны быть.
Лидер США обратился к символу Статуи Свободы, подаренной Францией, напомнив, что ее строительство было осуществлено множеством людей. Было построено, по его словам, не просто сооружение, «а маяк свободы».
«Как сама идея Америки, она была построена не одним человеком, а многими людьми из самых разных слоев общества и со всего мира, – сказал он. – Как и Америка, Статуя Свободы не стоит на месте. Ее нога буквально делает шаг вперед поверх разбитой цепи человеческого рабства. Она движется вперед».
Байден заметил, что статуя построена таким образом, чтобы выдерживать штормы и подвергаться испытаниям временем, и что, хотя она слегка покачивается, но никогда не падает.
«Статуя Свободы – это также устойчивый символ души нашей нации, души, формируемой силами, которые объединяют нас, и силами, которые нас разрывают, – добавил он. – В хорошие и тяжелые времена, мы выстояли. Нация первопроходцев и исследователей, мечтателей и созидателей, потомков коренных народов этой земли, потомков, прибывших насильно, нация иммигрантов, приехавших строить лучшую жизнь, нация, держащаяся за самую мощную идею в истории человечества – что все мы созданы равными, что все мы заслуживаем достоинства, справедливости и равноправия, что демократия должна защищать эти ценности».
Байден также сказал, что американская демократия, ее институты и ценности постоянно проверяются на прочность, но как всегда демократия устояла и в последние четыре года его президентства.
«Каждый день я старался быть президентом для всех американцев. Это была честь моей жизни – видеть стойкость рабочих, героизм наших военных, первых реагирующих, решимость защитников наших прав», – сказал уходящий лидер.
Достижения дома
Байден заявил, что при нем началась «новая эра американских возможностей»: модернизация инфраструктуры, возвращение производства полупроводников, снижение цен на лекарства, доступный высокоскоростной интернет для каждого американца, а также снижение уровня преступности.
«Потребуется время, чтобы ощутить полный эффект от всего, что мы сделали вместе, но семена уже посажены, и они будут расти и расцветать в течение десятилетий», – сказал он.
Байден добавил, что при его администрации боли созданы почти 17 млн новых рабочих мест и на сегодняшний день больше людей, чем когда-либо прежде, имеют доступ к медицинскому обслуживанию.
Заслуги на международной арене
Говоря о своих достижениях во внешней политике, Байден ни разу не упомянул Россию. Уходящий президент , однако, подчеркнул что про нем США укрепили НАТО.
«Украина все еще свободна, и мы обогнали Китай в нашей с ним конкуренции, и многое другое», – сказал он.
Предупреждения
Байден предупредил о развивающейся «олигархии» в Америке, подчеркивая важность того, чтобы сверхбогатые люди подчинялись тем же требованиям, что и рабочие и средний класс.
«Я хочу предупредить страну о некоторых вещах, которые вызывают у меня большое беспокойство… речь идет о сосредоточении власти в руках нескольких усверхбогатых людей, – объяснил он. – будут опасные последствия, если их злоупотребление властью останется безнаказанным».
Байден заявил , что сегодня в Америке формируется олигархия, состоящая из избыточного богатства, власти и влияния, что угрожает американской демократии и возможностям для каждого двигаться вперед.
Другая угроза, о которой предупредил в своей речи Байден – изменение климата. «Могущественные силы хотят использовать свое неограниченное влияние, чтобы устранить шаги, которые мы предприняли для решения климатического кризиса, ради своих собственных интересов, власти и прибыли. Мы не должны позволить им заставить нас жертвовать будущим, будущим наших детей и внуков, – сказал уходящий президент. – Мы должны продолжать двигаться вперед и двигаться быстрее. Время терять нельзя».
Кроме того, Байден предупредил о больших возможностях и рисках, связанных с искусственным интеллектом.
«Если не будут установлены меры предосторожности, ИИ может стать источником новых угроз для наших прав, образа жизни, конфиденциальности, того, как мы работаем, и того, как мы защищаем нашу страну», — сказал он.
Байден подчеркнул, что необходимо обеспечить работу ИИ во благо, а Америка должна возглавить его развитие.
«Как страна свободы, Америка, а не Китай должна возглавить мир в развитии ИИ», – добавил он.
Байден также предупредил, что американцы поддаются дезинформации, и что свобода прессы находится под угрозой,
«Американцы поглощены лавиной дезинформации и ложных сведений, что способствует злоупотреблению властью», – сказал он, добавив, что «свободная пресса рушится».
«Социальные сети отказываются от проверки фактов. Истина затоптана ложью ради власти и прибыли. Мы должны привлечь социальные платформы к ответственности, чтобы защитить наших детей, наши семьи и нашу демократию от злоупотреблений властью», – считает Байден.
Поправки к конституции
В своей прощальной речи Байден заявил, что необходимо внести поправку к конституции США, чтобы отменить иммунитет президента от ответственности за преступления, совершенных во время их пребывания в должности.
«Нам нужно изменить конституцию, чтобы четко указать, что ни один президент не имеет иммунитета от преступлений, которые он или она совершает, находясь на посту», – заявил он.
Байден также призвал бороться со скрытым финансированием избирательных кампаний.
Байден завершил свое прощальное обращение в среду на оптимистичной ноте, заявив, что он по-прежнему верит в идею, на которой держится американская нация.
«После 50 лет государственной службы, я заявляю. Я по-прежнему верю в идею, на которой стоит эта нация. Нация, где важна сила наших институтов и характер нашего народа, и эти ценности должны сохраняться, – сказал он. – Теперь ваша очередь охранять эту идею. Пусть каждый из вас будет хранителем огня»,
Президентские 60-е выборы прошли 5 ноября. Инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января, он станет 45-м и 47-м американским президентом.