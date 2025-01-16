Прощальная речь Байдена: итоги президентства и предостережения

«Статуя Свободы – это также устойчивый символ души нашей нации, души, формируемой силами, которые объединяют нас, и силами, которые нас разрывают, – добавил он. – В хорошие и тяжелые времена, мы выстояли. Нация первопроходцев и исследователей, мечтателей и созидателей, потомков коренных народов этой земли, потомков, прибывших насильно, нация иммигрантов, приехавших строить лучшую жизнь, нация, держащаяся за самую мощную идею в истории человечества – что все мы созданы равными, что все мы заслуживаем достоинства, справедливости и равноправия, что демократия должна защищать эти ценности».