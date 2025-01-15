«Хамас» и Израиль близки к подписанию соглашения о прекращении огня в Газе

Официально о заключении соглашения не объявляли. Однако сообщается, что по нему «Хамас» должна освободить 33 заложников, захваченных во время нападения 7 октября 2023 г. Кроме того, Al-Jazeera сообщает со ссылкой на источники, что «Хамас» потребовала также, чтобы армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) на первом этапе соглашения отступила на расстояние 700 м от границы с Газой.