«Хамас» и Израиль близки к подписанию соглашения о прекращении огня в Газе

«Хамас» и Израиль близки к подписанию соглашения о прекращении огня в Газе16 января правительство Израиля будет голосовать за соглашение
Палестинская группировка «Хамас» и Израиль согласовали большую часть условий соглашения о прекращении огня в Газе и освобождении заложников, передает CNN со ссылкой на источники.
Официально о заключении соглашения не объявляли. Однако сообщается, что по нему «Хамас» должна освободить 33 заложников, захваченных во время нападения 7 октября 2023 г. Кроме того, Al-Jazeera сообщает со ссылкой на источники, что «Хамас» потребовала также, чтобы армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) на первом этапе соглашения отступила на расстояние 700 м от границы с Газой.
Как сообщил The Times of Israel, 16 января в 11:00 по местному времени (12:00 мск) состоится заседание кабинета министров Израиля по вопросам безопасности, на котором будет одобрено соглашение о прекращении огня в Газе.
Al-Jazeera также раскрыла приблизительные пункты договора о прекращении огня: Израиль освободит около 2000 палестинских заключенных, в том числе 250 тех, кто отбывает пожизненное заключение, раненым в Газе будет разрешено выезжать для получения медицинской помощи, ЦАХАЛ начнет отступать от границы Газы с Египтом (Филадельфийский коридор), чтобы полностью покинуть его на поздних этапах реализации мирного соглашения.
Позже в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщили, что «Хамас» отказалась от своего требования изменить дислокацию израильских сил в Филадельфийском коридоре. Кроме того, все еще остаются несколько нерешенных пунктов в соглашении.
«Мы надеемся, что детали будут согласованы этой ночью», – сказано в сообщении канцелярии премьер-министра еврейского государства.
Источники катарской телекомпании сообщают, что Катар и Египет будут контролировать перемещение освобожденных заложников с южной части сектора Газа на север.
Избранный президент США Дональд Трамп подтвердил скорое заключение соглашения в своей социальной сети Truth Social.
«У нас есть соглашение о заложниках на Ближнем Востоке. Они будут освобождены в ближайшее время. Спасибо!» – написал он.
15 января государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что стороны израильско-палестинского конфликта как никогда близки к достижению соглашения о прекращении огня.
Согласно достигнутым договоренностям, в первую очередь будет прекращен огонь. Затем состоится освобождение военнопленных, а объем поставляемой в Газу гуманитарной помощи будет увеличен. Блинкен выразил уверенность, что все эти шаги будут реализованы в течение ближайших шести недель.
Сражения в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения «Хамаса» на территорию Израиля. 14 января МИД Катара, выступающий посредником, сообщил, что непрямые переговоры между Израилем и палестинской группировкой «Хамас» о прекращении огня и освобождении заложников находятся на финальной стадии.