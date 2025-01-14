Блинкен: по сделке о прекращении огня в Газе необходим только ответ «Хамаса»
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что сделка о прекращении огня в секторе Газа и освобождению израильских заложников на грани заключения, передает корреспондент «Ведомостей». По его словам, ожидается только окончательный ответ от палестинского «Хамаса», который может прийти в любой момент.
«Мы ждем ответа от "Хамаса" по поводу соглашения. Мы находимся на грани его заключения, – сказал Блинкен во время выступления в Атлантическом совете (признан в РФ нежелательной организацией). – Он может прийти в любой момент: в ближайшие часы или дни. Это то, чего мы ожидаем».
Блинкен подчеркнул, что соглашение готово к полному и окончательному принятию и реализации.
«Но сейчас мы должны дождаться окончательного ответа», – добавил он.
Израиль и радикальная палестинская группировка «Хамас» могут объявить о соглашении о прекращении огня в секторе Газа и освобождению израильских заложников 14 января. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на израильских и арабских чиновников.
Собеседники издания уточнили, что стороны завершают согласование условий сделки. Израиль и радикальная группировка договорились об основных пунктах, но продолжают работать над рядом формулировок. При этом обе стороны допускают, что переговоры могут сорваться, как происходило ранее.
13 января советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что соглашение о прекращении огня в анклаве и освобождении пленных может быть заключено на этой неделе до конца окончания президентского срока американского лидера Джо Байдена. По его словам, переговоры находятся на решающем этапе.
Блинкена в ходе его выступления спросили о состоянии переговоров между Израилем и Саудовской Аравией по нормализации отношений.
«Я считаю, что мы намного ближе к этому», – сказал госсекретарь, подчеркнув, что администрация президента США Джо Байдена за четыре года проделала большую работу, чтобы приблизиться к их конечной цели – нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем.
«Сейчас это готово к реализации и может быть продвинуто вперед уже завтра, но для этого необходимо два условия: окончание конфликта в Газе и наличие надежного пути к созданию палестинского государства», – объяснил Блинкен.
Саудовская Аравия и Израиль длительное время предпринимают попытки для нормализации отношений. Стороны не могут договориться из-за разногласий вокруг палестинского урегулирования: Эр-Рияд настаивает на создании независимого палестинского государства в границах 1967 г. со столицей в Восточном Иерусалиме. В частности, в феврале об этом сообщал МИД Саудовской Аравии. Тель-Авив выступает за аннексию еврейских поселений на оккупированных территориях и против раздела Иерусалима. Процесс установления дипотношений был осложнен после обострения обстановки на Ближнем Востоке в 2023 г.
Бои в секторе Газа продолжаются больше года. Обострение палестино-израильского конфликта произошло после нападения 7 октября 2023 г. радикальной палестинской группировки «Хамас» на южные районы Израиля, в результате чего были убиты более 1200 человек, свыше 200 взяты в плен. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи».