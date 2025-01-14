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WSJ: Израиль и «Хамас» могут объявить о сделке по прекращению огня 14 января

Ведомости

Израиль и радикальная палестинская группировка «Хамас» могут объявить о соглашении о прекращении огня в секторе Газа и освобождению израильских заложников 14 января. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на израильских и арабских чиновников.

Собеседники издания уточнили, что стороны завершают согласование условий сделки. Израиль и радикальная группировка договорились об основных пунктах, но продолжают работать над рядом формулировок. При этом обе стороны допускают, что переговоры могут сорваться, как происходило ранее.

13 января советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что соглашение о прекращении огня в анклаве и освобождении пленных может быть заключено на этой неделе до конца окончания президентского срока американского лидера Джо Байдена. По его словам, переговоры находятся на решающем этапе.

12 января в Катаре начались переговоры по сделке об освобождении израильских заложников. Представитель «Хамаса» заявил Reuters, что радикальная группировка утвердила список из 34 пленных в рамках возможного соглашения с Израилем.

Боевые действия в Газе длятся больше года. Обострение конфликта началось после нападения 7 октября 2023 г. «Хамаса» на южные районы Израиля, в результате чего были убиты свыше 1200 человек и более 200 взяты в плен. В ответ израильская армия начала операцию «Железные мечи». По утверждению минздрава анклава, число погибших за время боев превысило 46 500 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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