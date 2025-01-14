WSJ: Израиль и «Хамас» могут объявить о сделке по прекращению огня 14 января
Израиль и радикальная палестинская группировка «Хамас» могут объявить о соглашении о прекращении огня в секторе Газа и освобождению израильских заложников 14 января. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на израильских и арабских чиновников.
Собеседники издания уточнили, что стороны завершают согласование условий сделки. Израиль и радикальная группировка договорились об основных пунктах, но продолжают работать над рядом формулировок. При этом обе стороны допускают, что переговоры могут сорваться, как происходило ранее.
13 января советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что соглашение о прекращении огня в анклаве и освобождении пленных может быть заключено на этой неделе до конца окончания президентского срока американского лидера Джо Байдена. По его словам, переговоры находятся на решающем этапе.
12 января в Катаре начались переговоры по сделке об освобождении израильских заложников. Представитель «Хамаса» заявил Reuters, что радикальная группировка утвердила список из 34 пленных в рамках возможного соглашения с Израилем.
Боевые действия в Газе длятся больше года. Обострение конфликта началось после нападения 7 октября 2023 г. «Хамаса» на южные районы Израиля, в результате чего были убиты свыше 1200 человек и более 200 взяты в плен. В ответ израильская армия начала операцию «Железные мечи». По утверждению минздрава анклава, число погибших за время боев превысило 46 500 человек.