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Делегация Израиля прибыла в Доху для переговоров о заложниках «Хамаса»

Ведомости

Делегация Израиля прибыла в Катар для переговоров по сделке об освобождении заложников, которые удерживаются в секторе Газа. Переговоры начнутся сегодня, 12 января, сообщил ТАСС советник офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман.

«Израильская делегация прибыла в Доху, столицу Катара», – сказал он.

11 января Гендельман сообщил в своем Telegram-канале, что премьер еврейского государства провел совещание по оценке ситуации по вопросу пленных и пропавших без вести. По его данным, Нетаньяху поручил главе «Моссада», главе службы безопасности («Шабак»), генерал-майору в отставке Ницану Алону и политическому советнику Офиру Фальку отправиться в Доху для продолжения «продвижения сделки по освобождению наших пленников».

18 декабря 2024 г. Asharq Al-Awsat сообщила, что Израиль и «Хамас» могут заключить сделку по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников в ближайшее время. Радикальная группировка отказалась от требования прекратить боевые действия и полностью вывести израильские силы из анклава.

В январе стало известно, что палестинская группировка «Хамас» утвердила список из 34 израильских заложников в рамках возможного соглашения с Израилем о прекращении огня в секторе Газа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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