Делегация Израиля прибыла в Доху для переговоров о заложниках «Хамаса»

11 января Гендельман сообщил в своем Telegram-канале, что премьер еврейского государства провел совещание по оценке ситуации по вопросу пленных и пропавших без вести. По его данным, Нетаньяху поручил главе «Моссада», главе службы безопасности («Шабак»), генерал-майору в отставке Ницану Алону и политическому советнику Офиру Фальку отправиться в Доху для продолжения «продвижения сделки по освобождению наших пленников».