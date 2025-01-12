Делегация Израиля прибыла в Доху для переговоров о заложниках «Хамаса»
Делегация Израиля прибыла в Катар для переговоров по сделке об освобождении заложников, которые удерживаются в секторе Газа. Переговоры начнутся сегодня, 12 января, сообщил ТАСС советник офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман.
«Израильская делегация прибыла в Доху, столицу Катара», – сказал он.
11 января Гендельман сообщил в своем Telegram-канале, что премьер еврейского государства провел совещание по оценке ситуации по вопросу пленных и пропавших без вести. По его данным, Нетаньяху поручил главе «Моссада», главе службы безопасности («Шабак»), генерал-майору в отставке Ницану Алону и политическому советнику Офиру Фальку отправиться в Доху для продолжения «продвижения сделки по освобождению наших пленников».
18 декабря 2024 г. Asharq Al-Awsat сообщила, что Израиль и «Хамас» могут заключить сделку по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников в ближайшее время. Радикальная группировка отказалась от требования прекратить боевые действия и полностью вывести израильские силы из анклава.
В январе стало известно, что палестинская группировка «Хамас» утвердила список из 34 израильских заложников в рамках возможного соглашения с Израилем о прекращении огня в секторе Газа.