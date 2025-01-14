Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

В движении «Хамас» возможен раскол

Политическое крыло в Катаре ведет переговоры, радикалы в Газе действуют автономно
Нурлан Гасымов
После гибели лидера «Хамас» Яхьи Синвара в октябре 2023 г. движение перешло к коллективному управлению
После гибели лидера «Хамас» Яхьи Синвара в октябре 2023 г. движение перешло к коллективному управлению / AHMAD AL-RUBAYE / AFP

После гибели лидера палестинского движения «Хамас» Яхьи Синвара в октябре 2024 г. боевое крыло группировки возглавил его младший брат – Мухаммед, сообщила 13 января The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на арабские источники. По данным издания, хотя политический офис в Катаре решил перейти к коллективному управлению, боевики в секторе Газа не стали подчиняться ему и действуют в анклаве автономно. Как пишет WSJ, под руководством 50-летнего Синвара (моложе своего брата на 10 лет) исламисты пытаются восстановить боевой потенциал «Хамас» в секторе Газа, поскольку его возможности были серьезно подорваны с начала израильской операции в палестинском анклаве в октябре 2023 г.

По данным Армии обороны Израиля (АОИ), за время боевых действий израильские военные уничтожили около 17 000 боевиков-исламистов из 30 000 и несколько тысяч задержали. Но за последние несколько месяцев, пишет WSJ, в движение вошли сотни новых бойцов преимущественно из северных районов Газы. Исламисты проводят атаки на позиции АОИ небольшими группами из нескольких боевиков, используя тактику «бей и беги». Они применяют противотанковое оружие и минометы, которые не требуют особой военной подготовки.

Братья Синвар были среди главных организаторов нападения «Хамас» на Израиль 7 октября 2023 г., а Мухаммед участвовал в похищении израильского военнослужащего Гилада Шалита в 2006 г., приведшем тогда к очередной войне. Впоследствии в 2011 г. в обмен на Шалита израильтяне освободили из тюрем более 1000 сторонников «Хамас», в том числе и Яхью (в тюрьме он провел 22 года).

Сообщение WSJ совпало с очередным раундом переговоров о перемирии между представителями Израиля и «Хамас» в Дохе 13 января. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в совместной пресс-конференции с датским коллегой Ларсом Лекке в Иерусалиме сообщил, что в мирных переговорах в Дохе стороны достигли прогресса.

Информация о якобы политическом расколе внутри «Хамас» – вброс WSJ, сделанный в интересах Израиля, чтобы впоследствии переложить ответственность за провал в переговорах на палестинцев, полагает эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Кирилл Семенов. По его словам, руководство движения в Катаре так или иначе согласовывает свои действия с лидерами в Газе и наоборот – иначе работа «Хамас» за рубежом теряет смысл. «Движение всегда осуществляло руководство на принципах коллективного управления, и у них никогда не было единого лидера», – добавил эксперт.

Как считает востоковед Руслан Сулейманов, раскол между зарубежным представительством «Хамас» и лидерами в Газе изначально существовал. Один из лидеров движения, Халед Миша, заявил, что не знал о готовящемся нападении боевиков на Израиль в 2023 г. «Братья Синвар и их окружение всегда отличались жесткой позицией по отношению к еврейскому государству и не признавали его права на существование, в то время как базирующиеся в Дохе палестинские лидеры готовы идти с Израилем на диалог. Хотя публично лидеры «Хамас» отказываются признавать факт разногласий внутри организации, лидеры движения в Газе не согласовывают свои шаги с зарубежным крылом», – объяснил эксперт.

Достижение соглашения о прекращении огня между Израилем и «Хамас» на переговорах в Дохе крайне маловероятно, полагает Сулейманов. Палестинцы используют израильских заложников в качестве своей козырной карты, чтобы добиться полного вывода израильских военных из Газы и достижения бессрочного перемирия. А Израиль – освобождения своих граждан с последующим продолжением боевых действий для уничтожения своих врагов, отметил эксперт.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных