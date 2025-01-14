В движении «Хамас» возможен раскол

Как считает востоковед Руслан Сулейманов, раскол между зарубежным представительством «Хамас» и лидерами в Газе изначально существовал. Один из лидеров движения, Халед Миша, заявил, что не знал о готовящемся нападении боевиков на Израиль в 2023 г. «Братья Синвар и их окружение всегда отличались жесткой позицией по отношению к еврейскому государству и не признавали его права на существование, в то время как базирующиеся в Дохе палестинские лидеры готовы идти с Израилем на диалог. Хотя публично лидеры «Хамас» отказываются признавать факт разногласий внутри организации, лидеры движения в Газе не согласовывают свои шаги с зарубежным крылом», – объяснил эксперт.