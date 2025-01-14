В движении «Хамас» возможен раскол

В движении «Хамас» возможен расколПолитическое крыло в Катаре ведет переговоры, радикалы в Газе действуют автономно
После гибели лидера палестинского движения «Хамас» Яхьи Синвара в октябре 2024 г. боевое крыло группировки возглавил его младший брат – Мухаммед, сообщила 13 января The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на арабские источники. По данным издания, хотя политический офис в Катаре решил перейти к коллективному управлению, боевики в секторе Газа не стали подчиняться ему и действуют в анклаве автономно. Как пишет WSJ, под руководством 50-летнего Синвара (моложе своего брата на 10 лет) исламисты пытаются восстановить боевой потенциал «Хамас» в секторе Газа, поскольку его возможности были серьезно подорваны с начала израильской операции в палестинском анклаве в октябре 2023 г.
По данным Армии обороны Израиля (АОИ), за время боевых действий израильские военные уничтожили около 17 000 боевиков-исламистов из 30 000 и несколько тысяч задержали. Но за последние несколько месяцев, пишет WSJ, в движение вошли сотни новых бойцов преимущественно из северных районов Газы. Исламисты проводят атаки на позиции АОИ небольшими группами из нескольких боевиков, используя тактику «бей и беги». Они применяют противотанковое оружие и минометы, которые не требуют особой военной подготовки.
Братья Синвар были среди главных организаторов нападения «Хамас» на Израиль 7 октября 2023 г., а Мухаммед участвовал в похищении израильского военнослужащего Гилада Шалита в 2006 г., приведшем тогда к очередной войне. Впоследствии в 2011 г. в обмен на Шалита израильтяне освободили из тюрем более 1000 сторонников «Хамас», в том числе и Яхью (в тюрьме он провел 22 года).
Сообщение WSJ совпало с очередным раундом переговоров о перемирии между представителями Израиля и «Хамас» в Дохе 13 января. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в совместной пресс-конференции с датским коллегой Ларсом Лекке в Иерусалиме сообщил, что в мирных переговорах в Дохе стороны достигли прогресса.
Информация о якобы политическом расколе внутри «Хамас» – вброс WSJ, сделанный в интересах Израиля, чтобы впоследствии переложить ответственность за провал в переговорах на палестинцев, полагает эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Кирилл Семенов. По его словам, руководство движения в Катаре так или иначе согласовывает свои действия с лидерами в Газе и наоборот – иначе работа «Хамас» за рубежом теряет смысл. «Движение всегда осуществляло руководство на принципах коллективного управления, и у них никогда не было единого лидера», – добавил эксперт.
Как считает востоковед Руслан Сулейманов, раскол между зарубежным представительством «Хамас» и лидерами в Газе изначально существовал. Один из лидеров движения, Халед Миша, заявил, что не знал о готовящемся нападении боевиков на Израиль в 2023 г. «Братья Синвар и их окружение всегда отличались жесткой позицией по отношению к еврейскому государству и не признавали его права на существование, в то время как базирующиеся в Дохе палестинские лидеры готовы идти с Израилем на диалог. Хотя публично лидеры «Хамас» отказываются признавать факт разногласий внутри организации, лидеры движения в Газе не согласовывают свои шаги с зарубежным крылом», – объяснил эксперт.
Достижение соглашения о прекращении огня между Израилем и «Хамас» на переговорах в Дохе крайне маловероятно, полагает Сулейманов. Палестинцы используют израильских заложников в качестве своей козырной карты, чтобы добиться полного вывода израильских военных из Газы и достижения бессрочного перемирия. А Израиль – освобождения своих граждан с последующим продолжением боевых действий для уничтожения своих врагов, отметил эксперт.