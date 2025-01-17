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Россиянин вошел список заложников «Хамаса» для передачи Израилю на первом этапе

Ведомости

Россиянин Александр Труфанов вошел в число 33 заложников, которые должны быть освобождены «Хамас» на первом этапе соглашения о прекращении огня с Израилем. Списов опубликовало издание The Times of Israel.

Издание уточняет, что список составлен не в порядке освобождения и не указывает на состояние заложников. Израиль считает, что большинство из 33 человек живы. Каждый день, как только заложники будут передаваться войскам Армии обороны Израиля и семьи получат обновленную информацию, канцелярия премьер-министра будет публиковать заявление с именами освобожденных пленных.

Труфанова боевики похитили вместе с бабушкой, мамой и невестой, сообщало посольство Израиля в России. Его отец, по данным дипмиссии, был убит нападавшими. Бабушка, мама и невеста Труфанова были отпущены из плена в рамках первой сделки по освобождению заложников.

В конце мая 2024 г. группировка уже публиковала две видеозаписи с Труфановым. Предположительно, фон, на котором стоит мужчина, является одним и тем же во всех трех роликах. В видеосообщении Труфанов упоминал израильских заложников, предположительно погибших в результате бомбардировок Газы со стороны ЦАХАЛ. The Times of Israel тогда назвала этот ролик пропагандистским, поскольку слова Труфанова «почти наверняка были продиктованы его похитителями». Еще одно видео с россиянином опубликовали в ноябре 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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