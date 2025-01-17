Россиянин вошел список заложников «Хамаса» для передачи Израилю на первом этапе
Россиянин Александр Труфанов вошел в число 33 заложников, которые должны быть освобождены «Хамас» на первом этапе соглашения о прекращении огня с Израилем. Списов опубликовало издание The Times of Israel.
Издание уточняет, что список составлен не в порядке освобождения и не указывает на состояние заложников. Израиль считает, что большинство из 33 человек живы. Каждый день, как только заложники будут передаваться войскам Армии обороны Израиля и семьи получат обновленную информацию, канцелярия премьер-министра будет публиковать заявление с именами освобожденных пленных.
Труфанова боевики похитили вместе с бабушкой, мамой и невестой, сообщало посольство Израиля в России. Его отец, по данным дипмиссии, был убит нападавшими. Бабушка, мама и невеста Труфанова были отпущены из плена в рамках первой сделки по освобождению заложников.
В конце мая 2024 г. группировка уже публиковала две видеозаписи с Труфановым. Предположительно, фон, на котором стоит мужчина, является одним и тем же во всех трех роликах. В видеосообщении Труфанов упоминал израильских заложников, предположительно погибших в результате бомбардировок Газы со стороны ЦАХАЛ. The Times of Israel тогда назвала этот ролик пропагандистским, поскольку слова Труфанова «почти наверняка были продиктованы его похитителями». Еще одно видео с россиянином опубликовали в ноябре 2024 г.