«Исламский джихад» показал новое видео с российским заложником Труфановым

В конце мая 2024 г. группировка уже публиковала две видеозаписи с Труфановым. Предположительно, фон, на котором стоит мужчина, является одним и тем же во всех трех роликах. В предыдущем видеосообщении Труфанов упоминал израильских заложников, предположительно погибших в результате бомбардировок Газы со стороны ЦАХАЛ. The Times of Israel тогда назвала этот ролик «пропагандистским», поскольку слова Труфанова «почти наверняка были продиктованы его похитителями».