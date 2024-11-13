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«Исламский джихад» показал новое видео с российским заложником Труфановым

Ведомости

Группировка «Сарая аль-Кудс», являющаяся боевым крылом радикального палестинского движения «Исламский джихад», опубликовала в Telegram-канале видеообращение гражданина РФ и Израиля Александра Труфанова, которого удерживают в заложниках в секторе Газа с 7 октября прошлого года. Мать заложника, Елена Труфанова, подтвердила изданию The Times of Israel, что на кадрах ее сын.

«Я пробыл в плену год, не хватало еды, воды, электричества, а теперь закончились даже основные продукты», – сказал на иврите Труфанов (цитата по The Times of Israel).

Россиянин также просит граждан Израиля продолжать протестовать ради заложников, выражая обеспокоенность тем, что правительство «забыло» о тех, кто удерживался в Газе во время боевых действий против «Хезболлы» в Ливане. Остается неизвестным, когда и где было снято это видео на самом деле.

Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, 251 человек оказался в заложниках у боевиков. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию «Железные мечи».

Труфанова боевики похитили вместе с бабушкой, мамой и невестой, сообщало посольство Израиля в России. Его отец, по данным дипмиссии, был убит нападавшими. Бабушка, мама и невеста Труфанова были отпущены из плена в рамках первой сделки по освобождению заложников.

В конце мая 2024 г. группировка уже публиковала две видеозаписи с Труфановым. Предположительно, фон, на котором стоит мужчина, является одним и тем же во всех трех роликах. В предыдущем видеосообщении Труфанов упоминал израильских заложников, предположительно погибших в результате бомбардировок Газы со стороны ЦАХАЛ. The Times of Israel тогда назвала этот ролик «пропагандистским», поскольку слова Труфанова «почти наверняка были продиктованы его похитителями».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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