«Исламский джихад» показал новое видео с российским заложником Труфановым
Группировка «Сарая аль-Кудс», являющаяся боевым крылом радикального палестинского движения «Исламский джихад», опубликовала в Telegram-канале видеообращение гражданина РФ и Израиля Александра Труфанова, которого удерживают в заложниках в секторе Газа с 7 октября прошлого года. Мать заложника, Елена Труфанова, подтвердила изданию The Times of Israel, что на кадрах ее сын.
«Я пробыл в плену год, не хватало еды, воды, электричества, а теперь закончились даже основные продукты», – сказал на иврите Труфанов (цитата по The Times of Israel).
Россиянин также просит граждан Израиля продолжать протестовать ради заложников, выражая обеспокоенность тем, что правительство «забыло» о тех, кто удерживался в Газе во время боевых действий против «Хезболлы» в Ливане. Остается неизвестным, когда и где было снято это видео на самом деле.
Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, 251 человек оказался в заложниках у боевиков. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию «Железные мечи».
Труфанова боевики похитили вместе с бабушкой, мамой и невестой, сообщало посольство Израиля в России. Его отец, по данным дипмиссии, был убит нападавшими. Бабушка, мама и невеста Труфанова были отпущены из плена в рамках первой сделки по освобождению заложников.
В конце мая 2024 г. группировка уже публиковала две видеозаписи с Труфановым. Предположительно, фон, на котором стоит мужчина, является одним и тем же во всех трех роликах. В предыдущем видеосообщении Труфанов упоминал израильских заложников, предположительно погибших в результате бомбардировок Газы со стороны ЦАХАЛ. The Times of Israel тогда назвала этот ролик «пропагандистским», поскольку слова Труфанова «почти наверняка были продиктованы его похитителями».