Кабмин Израиля одобрил сделку о прекращении огня и освобождении заложников

Кабмин Израиля одобрил сделку о прекращении огня и освобождении заложниковСтороны договорились о перемирии на 42 дня
Правительство Израиля одобрило соглашение с палестинским «Хамасом» о прекращении огня и освобождении заложников в секторе Газа. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление офиса израильского премьер-министра Беньямина Нетаньяху.
Поддержали сделку 24 члена кабмина, восемь проголосовали против.
Сделка вступит в силу 19 января, когда будут освобождены первые три израильских заложника. 33 заложника должны быть освобождены в течение первой 42-дневной фазы соглашения.
Голосование в кабмине состоялось поздно вечером 17 января после того, как переговорные группы Израиля и «Хамаса» подписали соглашение в Дохе.
Накануне министерская комиссия по вопросам национальной безопасности рекомендовала правительству одобрить предложенный план.
Соглашение о прекращении огня имеет три этапа. В рамках первого из них, рассчитанного на шесть недель, «Хамас» освободит 33 израильских заложника, включая всех женщин, детей и мужчин старше 50 лет. По данным СМИ, в Газе удерживаются 98 пленных, из которых 94 человека были захвачены во время нападения радикальной группировки на Израиль 7 октября 2023 г., а четверо удерживаются в анклаве с 2014 г.
Бои в Газе продолжаются после обострения конфликта 7 октября 2023 г. В этот день боевики «Хамаса» напали на южные районы Израиля, в результате чего были убиты более 1200 человек и свыше 200 взяты в плен. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи». По утверждениям минздрава анклава, количество погибших в ходе боев превысило 46 500 человек.