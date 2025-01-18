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Кабмин Израиля одобрил сделку о прекращении огня и освобождении заложников

Стороны договорились о перемирии на 42 дня
Ведомости

Правительство Израиля одобрило соглашение с палестинским «Хамасом» о прекращении огня и освобождении заложников в секторе Газа. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление офиса израильского премьер-министра Беньямина Нетаньяху. 

Поддержали сделку 24 члена кабмина, восемь проголосовали против. 

Сделка вступит в силу 19 января, когда будут освобождены первые три израильских заложника. 33 заложника должны быть освобождены в течение первой 42-дневной фазы соглашения.

Голосование в кабмине состоялось поздно вечером 17 января после того, как переговорные группы Израиля и «Хамаса» подписали соглашение в Дохе.

Накануне министерская комиссия по вопросам национальной безопасности рекомендовала правительству одобрить предложенный план.

Соглашение о прекращении огня имеет три этапа. В рамках первого из них, рассчитанного на шесть недель, «Хамас» освободит 33 израильских заложника, включая всех женщин, детей и мужчин старше 50 лет. По данным СМИ, в Газе удерживаются 98 пленных, из которых 94 человека были захвачены во время нападения радикальной группировки на Израиль 7 октября 2023 г., а четверо удерживаются в анклаве с 2014 г.

Бои в Газе продолжаются после обострения конфликта 7 октября 2023 г. В этот день боевики «Хамаса» напали на южные районы Израиля, в результате чего были убиты более 1200 человек и свыше 200 взяты в плен. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи». По утверждениям минздрава анклава, количество погибших в ходе боев превысило 46 500 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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