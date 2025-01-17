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Правительство Израиля соберет заседание по соглашению с «Хамасом» 17 января

Ведомости

Министерская комиссия по вопросам национальной безопасности рекомендовала правительству Израиля одобрить сделку с «Хамасом» о прекращении огня в секторе Газа и возвращении заложников. Заседание кабмина будет созвано в течение дня. Об этом заявил советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман со ссылкой на канцелярию политика.

По его словам, члены комиссии изучили политические и гуманитарные аспекты возможного соглашения с радикальной группировкой. Комиссия решила, что соглашение способствует достижению Израилем целей войны.

16 января в Дохе между Израилем и «Хамасом» было подписано соглашение об освобождении заложников и прекращении огня в Газе. На следующий день Reuters сообщило, что палестинская группировка, согласно сделке, должна освободить первых пленных 19 января 2025 г.

Соглашение о прекращении огня имеет три этапа. В рамках первого из них, рассчитанного на шесть недель, «Хамас» освободит 33 израильских заложника, включая всех женщин, детей и мужчин старше 50 лет. По информации агентства, в Газе удерживаются 98 пленных, из которых 94 человека были захвачены во время нападения радикальной группировки на Израиль 7 октября 2023 г., а четверо удерживаются в анклаве с 2014 г.

Бои в Газе продолжаются после обострения конфликта 7 октября 2023 г. В этот день боевики «Хамаса» напали на южные районы Израиля, в результате чего были убиты более 1200 человек и свыше 200 взяты в плен. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи». По утверждениям минздрава анклава, количество погибших в ходе боев превысило 46 500 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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