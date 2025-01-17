Правительство Израиля соберет заседание по соглашению с «Хамасом» 17 января
Министерская комиссия по вопросам национальной безопасности рекомендовала правительству Израиля одобрить сделку с «Хамасом» о прекращении огня в секторе Газа и возвращении заложников. Заседание кабмина будет созвано в течение дня. Об этом заявил советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман со ссылкой на канцелярию политика.
По его словам, члены комиссии изучили политические и гуманитарные аспекты возможного соглашения с радикальной группировкой. Комиссия решила, что соглашение способствует достижению Израилем целей войны.
16 января в Дохе между Израилем и «Хамасом» было подписано соглашение об освобождении заложников и прекращении огня в Газе. На следующий день Reuters сообщило, что палестинская группировка, согласно сделке, должна освободить первых пленных 19 января 2025 г.
Соглашение о прекращении огня имеет три этапа. В рамках первого из них, рассчитанного на шесть недель, «Хамас» освободит 33 израильских заложника, включая всех женщин, детей и мужчин старше 50 лет. По информации агентства, в Газе удерживаются 98 пленных, из которых 94 человека были захвачены во время нападения радикальной группировки на Израиль 7 октября 2023 г., а четверо удерживаются в анклаве с 2014 г.
Бои в Газе продолжаются после обострения конфликта 7 октября 2023 г. В этот день боевики «Хамаса» напали на южные районы Израиля, в результате чего были убиты более 1200 человек и свыше 200 взяты в плен. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи». По утверждениям минздрава анклава, количество погибших в ходе боев превысило 46 500 человек.