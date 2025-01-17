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«Хамас» освободит первых заложников 19 января

Ведомости

Группировка «Хамас» согласно соглашению по прекращению огня освободит первых заложников в воскресенье, 19 января 2025 г., сообщает Reuters со ссылкой на канцелярию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Согласно информации издания, перемирие может положить конец боевым действиям между Израилем и «Хамасом», а также ослабить напряженность в отношениях на Ближнем Востоке.

После объявления прекращения войны 17 января израильские военные продолжали наносить удары – служба гражданской обороны сообщила, что погиб 101 палестинец, в том числе 58 женщин и детей.

Соглашение о прекращении огня имеет три этапа. В рамках первого этапа, рассчитанного на шесть недель, «Хамас» освободит 33 израильских заложника, включая всех женщин, детей и мужчин старше 50 лет.

По информации издания, Израиль заявляет, что в Газе удерживаются 98 заложников, из них 94 человека были захвачены во время нападения «Хамас» на Израиль 7 октября 2023 г., а четверо удерживаются в Газе с 2014 г. Остается неясным, сколько из заложников живы.

16 января в Дохе было подписано соглашение между Израилем и «Хамасом» об освобождении заложников, удерживаемых в Газе, и о прекращении огня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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