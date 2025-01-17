«Хамас» освободит первых заложников 19 января
Группировка «Хамас» согласно соглашению по прекращению огня освободит первых заложников в воскресенье, 19 января 2025 г., сообщает Reuters со ссылкой на канцелярию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Согласно информации издания, перемирие может положить конец боевым действиям между Израилем и «Хамасом», а также ослабить напряженность в отношениях на Ближнем Востоке.
После объявления прекращения войны 17 января израильские военные продолжали наносить удары – служба гражданской обороны сообщила, что погиб 101 палестинец, в том числе 58 женщин и детей.
Соглашение о прекращении огня имеет три этапа. В рамках первого этапа, рассчитанного на шесть недель, «Хамас» освободит 33 израильских заложника, включая всех женщин, детей и мужчин старше 50 лет.
По информации издания, Израиль заявляет, что в Газе удерживаются 98 заложников, из них 94 человека были захвачены во время нападения «Хамас» на Израиль 7 октября 2023 г., а четверо удерживаются в Газе с 2014 г. Остается неясным, сколько из заложников живы.
16 января в Дохе было подписано соглашение между Израилем и «Хамасом» об освобождении заложников, удерживаемых в Газе, и о прекращении огня.