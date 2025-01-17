«Хамас» освободит первых заложников 19 января

По информации издания, Израиль заявляет, что в Газе удерживаются 98 заложников, из них 94 человека были захвачены во время нападения «Хамас» на Израиль 7 октября 2023 г., а четверо удерживаются в Газе с 2014 г. Остается неясным, сколько из заложников живы.